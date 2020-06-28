كمامة ذكية أمام كورونا... ما هي قدراتها؟

في وقت تتواصل به الجهود لمكافحة تبعات فيروس كورونا مع عدم التوصل إلى لقاح أو دواء حاسم لمواجهة الفيروس القاتل تسارع شركات التكنولوجيا نحو ابتكار كل ما هو جديد لجعل الحياة أكثر سهولة للتعايش مع الفيروس.

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وجاء الابتكار الأحدث من شركة ناشئة يابانية، هي شركة Donut Robotics التي قامت بابتكار كمامة ذكية جديدة متعددة تتصل بالإنترنت يمكنها نقل الرسائل وترجمتها مع اتصالها بالهواتف الذكية باستخدام البلوتوث، بحسب ما ذكره موقع Cnet المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وأطلقت الشركة على الكمامة الجديدة اسم "C-mask" ولا يفترض أن يرتدى القناع الجديد وحده بل يتم ارتداؤه فوق الكمامة التقليدية قبل أن يتم ربطها بالهاتف المحمول عن طريق استخدام تقنية البلوتوث.

ومن إحدى الخصائص التي تتمتع بها الكمامة الجديدة امكانية تحويل الكلام إلى رسائل نصية باستخدام مكبر للصوت على اتصال بالهاتف عن طريق نفس التقنية.

وستتيح إمكانية الترجمة باستخدام الكمامة الذكية الجديدة عبر اشتراك شهري بحسب ما ذكرته الشركة اليابانية المصنعة للكمامة والتي قال رئيسها التنفيذي تايسوكي أونو لوكالة رويترز إن العمل على الكمامة نتاج سنوات طويلة من التطوير، منوها بأن المنتج الجديد سيجعل الحياة أسهل في مواجهة الفيروس مع توقعات باستمرار المواجهة لمدة طويلة.

وكشفت الشركة اليابانية أن سعر الكمامة الجديدة سيبلغ نحو 40 دولارا ومن المنتظر أن تبدأ عمليات الشحن داخل اليابان في وقت لاحق من العام الجاري فيما تسعى الشركة لشحن المنتج إلى أسواق جديدة حول العالم بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا.