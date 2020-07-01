بالصور.. يخت فاخر من لامبرغيني فكم يبلغ سعره؟

عبر تحول جذري في مجال علامة السيارات الفاخرة الإيطالية لامبرغيني، أعلنت الشركة عن تصميم يخت فاخر بالتعاون مع إحدى شركات صناعة اليخوت الإيطالية أطلقت عليه اسم Tecnomar for Lamborghini 63 في إيماءة إلى العام 1963 وهو تاريخ تأسيس الشركة الإيطالية التي تخصصت يوما ما في صنع المعدات الزراعية للفلاحين في إيطاليا.

وقالت الشركة إنها ستعمل مع شركة Italian Sea Group، المتخصصة في صناعة اليخوت، لبناء اليخت الجديد الذي يشبه السيارات الهجينة من حيث الجسم الانسيابي، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.

ويتزامن الإعلان عن تصميم اليخت مع احتفالات الشركة بذكرى تأسيسها السنوية قبل نحو نصف قرن من الآن وينتظر أن يبلغ سعر اليخت الواحد نحو 3 ملايين يورو أو ما يوازي نحو 3.4 ملايين دولار.

وتلك ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها الشركة في بناء السفن إذ تعمل على بناء محركاتها منذ ستينيات القرن الماضي ولكنها المرة الأولى التي تعمل بها الشركة على تصميم المراكب البحرية مع إعطاء اليخت الجديد نفس سمات الشكل المميزة للسيارات الفارهة التابعة للشركة.

وسيتم بناء اليخت من فايبر الكربون وسيبلغ وزنه نحو 24 طنا وطوله نحو 63 قدما بحسب المواصفات التي أعلنت عنها الشركة، ويحتوي أيضا على الكثير من المكونات الأخرى المستخدمة في تصنيع سيارات لامبرغيني والرياضية منها على وجه التحديد.





واليخت الجديد يتسم بالسرعة الفائقة على غرار سيارات لامبورغيني الشهيرة إذ تم تزويده بمحركين من طراز V12 بقوة 2000 حصان ما يسمح له ببلوغ سرعته القصوى نحو 60 عقدة بحرية أو ما يوازي نحو 70 ميلا في الساعة.

ورغم ذلك فإن سرعة اليخت تبقى أقل من يخت شركة Mercedes الألمانية والذي تبلغ سرعته نحو 120 ميلا في الساعة ولكن قدرته على التسارع من وضع السكون تبقى الأفضل في فئته. وينتظر أن يتم طرح اليخت الجديد بالأسواق في وقت لاحق من العام المقبل 2021 بحسب ما ذكرته بلومبرغ.