استثمار خاص يغري مالك زارا.. رفع ملكيته لـ17 مليار دولار

بعد أن صنع ثروة من استثماراته في قطاع الملابس والأزياء، وجه أمانسيو أورتيجا جاونا اهتمامه إلى قطاع العقارات.

وارتفعت مقتنيات الملياردير الإسباني من العقارات إلى 15.2 مليار يورو (17.2 مليار دولار)، وفقا لما أعلنت عنه شركته، اليوم الثلاثاء، ليصبح بذلك صاحب أكبر محفظة عقارية بين أغنى أغنياء أوروبا.

واستثمر أورتيجا، البالغ من العمر 84 عاما، والذي أسس شركة زارا، نحو 2.1 مليار يورو في العقارات العام الماضي، من خلال عدة شركات تابعة لشركة القابضة بونتيجاديا.

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وشركة بونتيجاديا، التي تمتلك 59.3% من شركة انديتكس المالكة لزارا، حققت صافي أرباح قيمتها 1.8 مليار يورو في 2019، منها 1.64 مليار يورو قادمة من توزيعات شركة انديتكس، و621 مليون يورو من الأصول العقارية.

وأورتيجا، الأغني في اسبانيا، استثمر نحو 3 مليارات دولار في العقارات بالولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، لينوع بذلك من محفظته الاستثمارية التي تركز أغلبها على الملابس والأزياء.

وضمت استحواذاته في أميركا، معالم عقارية شهيرة، مثل مبنى Haughwout التاريخي في منهاتن، وأطول برج مكتبي في ميامي. وبنهاية العام الماضي، أكملت شركته الاستثمارية صفقة بـ 72.5 مليون دولار للاستحواذ على فندق وسط مدينة شيكاغو، وعقب ذلك تم شراء مبنى في منطقة الأعمال المركزية في واشنطن، ومبنيين للمكاتب في سياتل.

وتقدر فوربس ثروة أورتيجا بـ 63 مليار دولار، وذلك وفقا لتقديراتها حتى مطلع الشهر الجاري. وتقدر المجلة توزيعات الأرباح التي يحصل عليها أورتيجا سنويا بـ 400 مليون دولار.

وأشارت إلى أن أرباحها من يستثمرها عادة في العقارات في مدريد وبرشلونة، ولندن، وشيكاغو، وميامي، ونيويورك.