بالصور.. قصر أمير شهير معروض للبيع بـ25 مليون دولار

أصبح القصر الذي كان مقر إقامة الأمير هاري في قلب البحر الكاريبي معروضاً للبيع في السوق العقاري مقابل 25 مليون دولار أميركي فقط، ويبحث عن مشترٍ بعد أن اضطر مالكوه إلى تخفيض سعره وخصم 14 مليون دولار من السعر الذي كان مطلوباً في السابق.

وبحسب المعلومات التي نشرتها جريدة "ديلي ميرور" البريطانية، واطلعت عليها "العربية.نت" فإن القصر الفخم الذي يقع في جزيرة "باربادوس" في قلب البحر الكاريبي أصبح سعره الآن بعد التخفيض 20 مليون جنيه استرليني (25 مليون دولار).

وبحسب المواصفات التي أعلنها مالكو القصر ونشرتها الصحيفة البريطانية فإن العقار أشبه بالخيال حيث يمتد البناء على 14 ألف قدم مربعة، ويضم عشر غرف نوم وعشر دورات مياه، كما أنه يقع بعيداً عن المنحدرات الطبيعية في الجزيرة الكاريبية، ويتميز أيضاً بشاطئ خاص ومسبح كبير وتراس ترفيهي وصالة رياضية (جيم) ومرافق صحية أخرى (سبا).

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كما يضم القصر كوخاً صغيراً لإقامة الضيوف ومجلساً في الطابق الأراضي، وفي كوخ الضيافة يتوفر ثلاث غرف نوم وثلاثة حمامات.

كما يوجد مرافق خاصة منفصلة للموظفين تتسع لـ19 موظفا بما في ذلك الخدم والطهاة والخادمات وعمال الحديقة والأمن.

ويتمتع القصر الذي نشرت "ديلي ميرور" صوره بمزايا أمنية فائقة على مدار الساعة، كما أن الوصول إليه يتم باستخدام ممر خاص مسور ومخفي بالأشجار والشجيرات الصغيرة.

وكان هذا القصر الفخم مقراً لاقامة الأمير هاري في العام 2010، كما أنه ظهر على "تلفزيون الواقع" ضمن البرنامج العالمي الشهير "إكس فاكتور"، كما أنه كان أيضاً مقراً لاقامة عدد من النجوم العالميين مثل إلتون جون وأنطوني جوشوا ونيكول كيدمان وهيو غرانت.