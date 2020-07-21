إذا كنت تمتلك هذه الأموال.. فأنت من أثرياء العالم

ما هو حجم الأموال التي تجعلك من الأثرياء؟ وفقاً لاستطلاع رأي أجرته شركة تشارليز شواب، فإن امتلاكك صافي أموال بـ 2.3 مليون دولار تجعلك من أثرياء العالم.

وفي المقابل، يرى استطلاع آخر أجرته " YouGov "، أنه في حال تأمين وظيفتك 100 ألف دولار سنويا، فأنت أيضا من الأغنياء.

وفي الوقت نفسه الذي يتم فيه تحديد الأثرياء بكمية الأموال التي يدخرونها أو يحصلون عليها على نحو ثابت، ترى شركة أي آر إس للاستشارات، أن هذا العامل ليس كافياً فقط، إذ إن العمر والأصدقاء من العوامل التي تُشعر الإنسان بثرائه.

الثروة بالأرقام

هناك تناقضات بشأن كيفية إدراك الناس للثراء. فعلى سبيل المثال، فإن 8% ممن استطلعت شركة شواب آرائهم، شعروا أنهم أغنياء عندما بلغت صافي ثرواتهم 700 ألف دولار. وهو أدنى من المتوسط البالغ 2.3 مليون دولار، لمن جرى استطلاع آرائهم.

ومن بين العوامل أيضا التي يتم بها تحدديد الأغنياء، هي الفئة الـ 1% الأعلى دخلا. ففي الولايات المتحدة، هؤلاء الأشخاص يجنون 421.926 ألف دولار سنويا على الأقل.

ومن منظور الضرائب، فهناك معايير مختلفه للثراء، إذ يحتاج دافع الضرائب الفرد إلى دخل سنوي يقدر بنحو 518.4 ألف دولار، لكي يكون بين أعلى فئة تدفع ضرائب والبالغ نسبتها 37%. بالنسبة للمتزوجين، فإن الدخل الأعلى من 622.05 ألف دولار يؤهل الأسرة لدخول الشريحة الأعلى ضريبيا.

الدخل مقابل صافي الثروة

يعد دخل الفرد أحد العوامل لتحديد ثروته. ولكن في كثير من الأحيان، يكون صافي الممتلكات العامل الأبرز لتحديد.

وصافي الممتلكات هو كل الإيرادات التي تحصل عليها مخصوم منها الالتزامات. لتتوضح، فإن صافي ممتلكاتك يتم حسابه عبر تحديد قيمة المنزل والسيارات ودفعات التقاعد، والحسابات المالية، والأصول الأخرى، ويتم خصم منها الديون أو المدفوعات المستحقة التي يدين بها الفرد، وفقا ليو أس نيوز.

وغالبا ما يعتبر المستشارون الماليون أن أي فرد يتعدى صافي ممتلكاته 5 ملايين دولار يعد من أعلى الأفراد ثراء من حيث صافي الممتلكات.

إدراك الثراء

الثروة نسبية. فالعمر والمكان الذي تعيش فيه، والأصدقاء، كلها عوامل تؤثر على إدراك الثراء.

وبالنظر إلى التقسيم الشائع للدخل، فإن 100 ألف دولار، ستمكن على نحو مريح بإنفاق ما يلي كل شهر:

المنزل: 2500 دولار

ادخار: 1250 دولارا

تنقل: 850 دولارا

غذاء: 850 دولارا

تأمين: 850 دولارا

خدمات: 450 دولارا.