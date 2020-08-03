عراقية تتصدر قائمة أثرى سيدات أعمال الشرق الأوسط بـ2020

تصدرت سيدة الأعمال العراقية الأميركية هدى قطان، قائمة "فوربس" لأثرى سيدات أعمال الشرق الأوسط خلال العام الحالي بعلامتها التجارية Huda Beauty، التي حظيت بدعم أكثر من 46 مليون متابع على منصة "انستغرام"، كما قدرت "فوربس" ثروتها خلال العام الماضي بنحو 610 ملايين دولار.

فيما يمثل قطاع الموضة والأزياء 42% من القائمة بواقع 17 سيدة أعمال، بقيادة مصممة الأزياء الأشهر في الشرق الأوسط، ريم عكرة، التي ارتدى مشاهير هوليوود تصاميمها، مثل بيونسيه وهالي بيري.

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كما حل قطاع المجوهرات في المرتبة الثانية، بواقع 9 علامات تجارية تقودها سيدات من المنطقة بقيادة سيدة الأعمال المصرية عزة فهمي، وابنتاها أمينة وفاطمة غالي، عبر تصميم مجوهرات لشخصيات شهيرة في موسم الجوائز مثل جوليا روبرتس ونعومي واتس وكيري واشنطن، وفانيسا ويليامز وشايلين وودلي.

وخلال العام الحالي، أطلقت مجلة "فوربس" قائمة Women Behind Middle Eastern Tech Brands 2020 التي تضم أبرز 10 سيدات أسسن علامات تجارية ناجحة تعتمد على التكنولوجيا في الشرق الأوسط ونجحن في جمع استثمارات وتمويل بملايين الدولارات من المستثمرين، وتصدرت منى عطايا وشريكتها لينا أبي خليل تلك القائمة في ظل نجاح شركتهما Mumzworld في جمع أكثر من 50 مليون دولار من المستثمرين.

وكان لرائدات الأعمال من الأصول اللبنانية النصيب الأكبر بين باقي الجنسيات في القائمتين بواقع 14 سيدة، تلتها السعوديات بواقع 10 سيدات، ثم مصر بواقع 10 سيدات، و5 رائدات أعمال من أصول أردنية.

كما حققت بعض رائدات الأعمال في القائمة، إنجازات مهمة خلال العام الماضي، مثل تعاون أروى البنوي مع شركة بيبسي، وتعاون أمينة معادي مع ريهانا، لإطلاق خط الأحذية للعلامة التجارية الشهيرة Fenty.

في حين أطلقت جيهان علامة خط جديد للعلامة التجارية Rock. كما تمكنت العلامة التجارية Mumzworld من جمع تمويلات بقيمة 10 ملايين دولار، كذلك ارتدت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، تصاميم للأردنية جود بن حليم.