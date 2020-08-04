فيرجين غالاكتيك: تسيير أول رحلة فضائية سياحية في هذا التوقيت

توقعت شركة "فيرجين غالاكتيك" للسياحة الفضائية تسيير أول رحلة سياحية إلى الفضاء في الربع الأول من 2021 على أن يكون في عدادها مؤسسها ريتشارد برانسون.

وأوضحت الشركة التي أسسها الملياردير البريطاني أنها تعتزم "الانتقال إلى المرحلة المقبلة من برنامج رحلاتها التجريبية في الخريف" مع رحلتين مأهولتين.

وأضاف البيان "مع افتراض أن الرحلتين ستؤتيان النتائج المرجوة، تعتزم فيرجين غالاكتيك أن تسير رحلة السير ريتشارد برانسون في الربع الأول من 2021".

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وستشكل هذه الرحلة الأولى للشركة التي أفادت بأن 600 شخص اشتروا تذاكر لرحلاتهم إلى الفضاء في مقابل 250 ألف دولار. كذلك ستكون شرارة الانطلاق للرحلات التجارية إلى الفضاء.

ولم تحدد "فيرجين غالاكتيك" أي تاريخ حتى الساعة، غير أن مديريها أكدوا أخيرا أنها مسألة أشهر وليس سنوات.

وقد تأخر تطوير مركبة "فيرجين غالاكتيك" التي سميت "سبايس شيب تو"، خصوصا بفعل حادث سنة 2014 إثر خطأ بشري ارتكبه أحد سائقَي المركبة ما أدى إلى تفككها خلال الرحلة.