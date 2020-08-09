62 مليار دولار استثمارات بشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة

يتزايد اهتمام صناديق رأس المال المغامر بالاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة.

وبحسب Buy Shares، فقد بلغ إجمالي الاستثمارات في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي نحو 62 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2020، بزيادة بنسبة 35% عن نفس الفترة من العام السابق!

غيرت تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أعمال الشركات عبر الصناعات المختلفة، وأصبح الذكاء الاصطناعي، الذي تم اقتصاره سابقًا على أفلام الخيال العلمي في هوليوود، أحد أسرع الصناعات نموًا.

إذ من المتوقع أن يتجاوز حجم هذا القطاع الـ 390 مليار دولار عالمياً بحلول عام 2025، ارتفاعًا من 25 مليار دولار عام 2018.

وفي هذا السياق، كشف استطلاع حديث لـ MIT Technology Review Insights لأكثر من 1000 من قادة الأعمال، أن 87% من المستجيبين بدأوا في توظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالهم، خاصة في برامج تحسين خدمة العملاء.

وهذا قد يبرر تزايد اهتمام صناديق رأس المال المغامر بالاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة، التي توفر الحلول المبتكرة.

جغرافياً، تمثل أميركا الشمالية المنطقة الرائدة بإجمالي استثمارات بقيمة 33.7 مليار دولار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة.

إذ جمعت الشركات الأميركية أكثر من 95% من هذا المبلغ، تليها الشركات الآسيوية، جمعت 20.3 مليار دولار في التمويل، ثم أوروبا باستثمارات تبلغ قيمتها 7.3 مليار دولار.