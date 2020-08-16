عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق بيزنيس لايف ستايل

آبل وغوغل تمنعان لعبة فورتنايت من متاجرها الإلكترونية

المصدر: العربية.نت
لعبة فورت نايت
رابط مختصر

قدمت " Epic Games " صباح يوم الخميس آلية دفع جديدة تسمح للاعبي Fortnite بالدفع داخل اللعبة مباشرة، بخصومات تصل إلى 20% مقارنة بالأسعار المدرجة في متجر تطبيقات Apple ومتجر Google Play.

ما سمح بتجاوز إطار الشراء داخل Apple store الذي يقتطع عمولة 30% من كل عملية شراء تتم داخل التطبيقات الموجودة على متجرها.

الأمر الذي دفع "أبل" و "غوغل" إلى حظر لعبة فورت نايت من متجر التطبيقات.

ويبدو أن Epic games كانت تتوقع مثل هذه الخطوة، فسرعان ما تقدمت بدعوى ضد شركة Apple، زاعمة أنها كانت تستغل مركزها في السوق وتفرض قيودا غير معقولة لاحتكار سوق معالجة الدفع داخل التطبيق لنظام IOS بنسبة 100%.

كلمات دالّة

#غوغل, #فورت نايت, #أبل, #أبل ستور
إقرأ أيضاً وفاة قطب الإعلام الأميركي الملياردير ريدستون عن 97 عاما وفاة قطب الإعلام الأميركي الملياردير ريدستون عن 97 عاما 16:09 GMT
إقرأ أيضاً 300 ألف دولار ثمن رقم هاتف "جالب للحظ" في هذه الدولة 300 ألف دولار ثمن رقم هاتف "جالب للحظ" في هذه الدولة 14:32 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر