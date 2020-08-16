آبل وغوغل تمنعان لعبة فورتنايت من متاجرها الإلكترونية

قدمت " Epic Games " صباح يوم الخميس آلية دفع جديدة تسمح للاعبي Fortnite بالدفع داخل اللعبة مباشرة، بخصومات تصل إلى 20% مقارنة بالأسعار المدرجة في متجر تطبيقات Apple ومتجر Google Play.

ما سمح بتجاوز إطار الشراء داخل Apple store الذي يقتطع عمولة 30% من كل عملية شراء تتم داخل التطبيقات الموجودة على متجرها.

الأمر الذي دفع "أبل" و "غوغل" إلى حظر لعبة فورت نايت من متجر التطبيقات.

ويبدو أن Epic games كانت تتوقع مثل هذه الخطوة، فسرعان ما تقدمت بدعوى ضد شركة Apple، زاعمة أنها كانت تستغل مركزها في السوق وتفرض قيودا غير معقولة لاحتكار سوق معالجة الدفع داخل التطبيق لنظام IOS بنسبة 100%.