متاجر البيع.. هل تستسلم وتغلق أبوابها أم تحارب للبقاء؟

اليوم يحل التسوق عبر الإنترنت محل المزيد والمزيد من متاجر البيع بالتجزئة التقليدية، التي تواجه منافسة قوية من أمثال أمازون وآلاف المنصات العالمية الأخرى.

العديد من هؤلاء التجار اليوم، يحققون 35% من مبيعاتهم عبر مواقعهم الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

ولكن مازالت بعض متاجر التجزئة التقليدية تحاول البقاء على قيد الحياة، وتتجه إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتواكب متطلبات العصر، وترجع المتسوقين إليها.

ما سيدعم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة ليتجاوز 8 مليارات دولار بحلول عام 2024، بحسب توقعات Global Market Insights.

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هذا إضافة إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في تجارة التجزئة يمكن أن يوفر 340 مليار دولار للصناعة هذا العام، 80% من هذه الوفورات ستأتي من سلاسل التوريد والمرتجعات، حيث سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تحسين عمليات إرجاع المنتجات بهامش كبير.

مع العلم أن الذكاء الاصطناعي سيحدث ثورة في صناعة البيع بالتجزئة بعدة طرق، نذكر منها: cashier-free أي خال من الدفع أو بالأحرى عملية الدفع، كما هو الحال في Amazon Go.

حيث يتم استخدام ماسحات ضوئية ولوغريتمات وأجهزة أخرى مثل تلك التي يتم استخدامها في السيارات ذاتية القيادة لتعقب المنتجات تسمى Just Walk Out technology، وتطبيق آخر للذكاء الاصطناعي، هو الروبوتات المساعدة داخل المحل.

في Walmart مثلا، يمكن لروبوتات الماسح الضوئي تحديد المواقع التي تكون فيها العناصر غير متوفرة، ونقل هذه المعلومات إلى روبوتات التفريغ السريع التي تعطي الأولوية للمنتجات التي يتم تفريغها من الشاحنات.

أيضاً تقضي تقنية Kroger Edge على بطاقات الأسعار الورقية في المتاجر .. لتستخدم علامات الرف الذكية.

أيضاً بدأت العديد من المحلات الكبرى باستخدام غرف القياس الافتراضية، وهي تشبه غرف التفتيش في المطارات، حيث يتم أخذ قياساتك بالضبط باستخدام الماسحات الضوئية وإعطائك الخيارات المناسبة لك مع العلامات التجارية والأسعار. أو حتى يمكنك تجربة بعض الملابس عبر المرايا دون أن تقيسها فعلياً وبألوان مختلفة.



الجدير ذكره أن العلامات التجارية التي تنشئ تجارب مخصصة ومفصلة للعملاء، من خلال دمج التقنيات الرقمية المتقدمة وبيانات العملاء الخاصة، تشهد زيادة في الإيرادات بنسبة 6% إلى 10%، أسرع بمرتين إلى 3 مرات من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.