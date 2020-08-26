مستخدمو أبل ينفقون 5 ملايين دولار كل ساعة على الألعاب 

لم تستفد تطبيقات بث الفيديوهات والأفلام من جائحة كورونا فقط، بل كان لمتاجر الألعاب نصيب كبير من تلك المكاسب ،إذ زاد الإقبال عليها على نحو كبير، مثلما زاد الإقبال على كافة وسائل الترفيه المنزلية.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت إيرادات متجر أبل "آب ستور" من بيع الألعاب نحو 22.2 مليار دولار، وهو أكثر بنسبة 50% مقارنة بمبيعات متجر غوغل "غوغل بلاي". ويعني ذلك أن مستخدمي أجهزة أبل أنفقوا كل ساعة 5 ملايين دولار على الألعاب.

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وبلغت إيرادات الألعاب على نحو عام خلال النصف الأول من العام الجاري 36.8 مليار دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي النصف الأول من 2017، بلغت إيرادات كل من آب ستور وغوغل بلاي مجتمعين من الألعاب، نحو 22 مليار دولار في النصف الأول من 2017، 65% منها كان من نصيب أبل ستور. وخلال الربعين الأول والثاني، بلغت الإيرادات المجمعة من الألعاب لكلا المتجرين نحو 26.2 مليار دولار.

وتواصل هذا النمو في عام 2019، ووصلت إيرادات الألعاب من المتجرين الأشهر نحو 30.3 مليار دولار في الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

وتشير الإحصائيات إلى أن مستخدمي أيفون يستحوذون على 60% من إجمالي إيرادات الألعاب. وفي الربع الأول من 2020، بلغت إيرادات آب ستور من الألعاب 10.6 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واستمر هذا الاتجاه في الربع الثاني، لتصل إيرادات الألعاب إلى 11.6 مليار دولار، وهو أعلى إيرادات من الألعاب يحققها أب ستور.

وتشير البيانات إلى أن إيرادات جوجل ستور من الألعاب بلغت 14.6 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري.