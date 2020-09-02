لغير الأثرياء.. هذه الخطة ستوفر لك مليون دولار عند التقاعد 

بعيدا عن مليارات أثرياء العالم التي يربحونها في يوم واحد، يمكن لمتوسطي الدخل أن يوفروا نحو مليون دولار خلال حياتهم الوظيفية، إذا كان راتبهم الشهري نحو 4 آلاف دولار فقط.

والطريقة الأمثل هو توفير نسبة معينة كل شهر من راتب. فإذا كنت تسعى إلى ادخار مليون دولار، فإن البدء بالتوفير في وقت مبكر سيكون أفضل بالتأكيد، لكن سيتطلب الأمر وقتا طويلا حتى تصبح عملية الادخار مدارة على نحو أفضل.

ويقترح أغلب المستشارين الماليين، توفير بين 10 إلى 15% من راتبك السنوي. فإن ادخار نسبة صغيرة من الراتب، سيجعلك تندم، وفي الوقت ذاته فإن ادخار نسبة كبيرة ستضع ضغوطا على ميزانيتك الشهرية.

ويقترح موقع التمويل الشخصي نيرد واليت، خطة توفير، بافتراض أنك لن تحصل على نهاية الخدمة، وتشير الخطة أيضا أن العائد على توفيرك سيكون 6% وسن تقاعدك هو 65 عاما.

ولم تتضمن الحسابات أيضا، أي زيادة في الراتب، معدل التضخم، أو أي أحداث غير متوقعة.

وتتضمن الخطة توفير نحو 24% من راتبك البالغ 50 ألف دولار سنويا، وهو ما يعني ادخارك نحو 996 دولارا شهريا، و11.946 دولارا شهريا. وخلال 30 عاما من عملك ستتقاعد ولديك مليون دولار.