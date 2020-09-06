استئناف آخر لمنع أبل من إزالة فورتنايت من متجر التطبيقات

قدمت "Epic Games" استئنافاً آخر أمام أحد القضاة لمنع شركة أبل من إزالة Fortnite من متجر التطبيقات التابع لها.

وكان الخلاف قد بدأ بعد توفير Epic Games قناة مباشرة داخل تطبيق اللعبة للشراء من خلال منصتها الخاصة مباشرةً متجاوزة بذلك أبل، التي تتقاضى رسوماً 30% عن كل عمية شراء تتم داخل التطبيق.

يأتي هذا بعد أن تم رفض طلب Epic بمنع أبل من حذف لعبة فورتنايت من App Store الشهر الماضي.

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وكانت فورتنايت قد وفّرت إيرادات بنحو 354 مليون دولار لشركة Apple و3 ملايين دولار لشركة Google منذ إطلاقها.

هذه إحدى القضايا التي تواجهها أبل، إذ تواجه أعمال App Store تدقيقًا لمكافحة الاحتكار من قبل المشرعين والمنظمين في أميركا وأوروبا الذين يتطلعون إلى كبح جماح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى.

إذ يشتكي بعض مطوري التطبيقات من أن رسوم متجر التطبيقات وسياسات أخرى غير عادلة تفرضها أبل، تصب في مصلحة الشركة وتطبياتها الخاصة على "آيفون".