المالكة لعلامة "زارا" تعود إلى الربحية في الربع الثاني

سجلت مجموعة " INDITEX " المالكة لمتاجر "زارا" أرباحا فصلية بأفضل من توقعات المحللين، بعد أن نجحت الشركة في فتح معظم فروعها.

وحققت المجموعة خلال الربع الثاني أرباحا قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك بواقع 1.5 مليار يورو، وهي أفضل من توقعات المحللين التي كانت عند 1.35 مليار يورو.

وكانت المجموعة قد تكبدت خسائر في الربع الأول من العام الحالي، نتيجة لجائحة كورونا بعد تراجع الإيرادات بنسبة 44%.

موضوع يهمك تخطط شركة انديتكس لاستثمار 2.7 مليار يورو (3 مليارات دولار) لتوسيع نطاق أعمال التجارة الإلكترونية لسلاسل المحلات التابعة... ملاك "زارا" يضخون 3 مليارات دولار للتوسع رغم كورونا شركات

وتخطط شركة انديتكس لاستثمار 2.7 مليار يورو (3 مليارات دولار) لتوسيع نطاق أعمال التجارة الإلكترونية لسلاسل المحلات التابعة لها مثل زارا وبيرشكا، بجانب التوسع في مساحات المتاجر، في خطوة منها لزيادة تنافسيتها بالأسواق، بعد أن أضرت جائحة كورونا بشدة قطاع ملابس التجزئة.

وتستهدف الشركة الإسبانية أن تمثل مبيعاتها عبر الإنترنت 25% من إجمالي المبيعات بحلول 2022، بعد أن ساهم نمو مبيعاتها الإلكترونية في تعويض تراجع مبيعات الشركة البالغ 44% في الربع الأول.

وأجلت الشركة توزيعات نقدية خاصة بعد أن حققت خسائر للمرة الأول منذ طرحها بالبورصة قبل عقدين.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة بابلو اسلا في حديث مع المحللين إن شركته واثقة من نموذج الأعمال الذي تتبعه، ورؤيتها طويلة المدى.

وأضاف أن إغلاق الاقتصاد لمدة شهرين أدى إلى إغلاق 90% من متاجر الشركة، وتفكر الشركة حاليا في كيفية تجاوز منافسيها واكتساب حصة سوقية أكبر بعد فتح الاقتصاد مرة أخرى.