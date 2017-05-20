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"نورث غرومان": شراكة تفوق مليار دولار بالسعودية

المصدر: العربية.نت
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أكد وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط لشركة "نورث غرومان"، عمل الشركة مع وزارة الدفاع السعودية، على تطوير أنظمة القيادة والسيطرة، مستهدفة نقل التقنيات والمعرفة إلى شركات محلية.

وأشار أبو خالد في لقاء مع "العربية" على هامش منتدى "الرؤساء التنفيذيين" السعودي الأميركي الأول، إلى توقيع اتفاقية مع شركة "تقنية" تفوق قيمتها المليار دولار.

وأوضح أن سوق المتطلبات في القيادة والسيطرة ستصل قيمته إلى نحو 8 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.

وكشف أن 2% من الأسلحة مصدرها السوق المحلي في السعودية والهدف أن تبلغ 50% في 2030 بموجب رؤية السعودية وبرامجها التنفيذية.

وأشار إلى التزام شركة "نورث غرومان" مع شركة "تقنية" بأن يكون 50% من المشروع لشركات محلية.

كلمات دالّة

#نورث غرومان, #الرؤساء التنفيذيين, #تقنية, #أميركا, #السعودية, #اقتصاد, #شراكات
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