التقاعد الكندي: نتطلع لشراكات مع الصندوق السعودي

قال كبير المديرين التنفيذيين لدى #صندوق_التقاعد_الكندي آلان كاريير، في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش #منتدى_الرؤساء_التنفيذيين السعودي الأميركي في #الرياض إن الصندوق مهتم بعقد شراكات مع #صندوق_الاستثمارات_العامة السعودي.

وأضاف "نود أن نعلم كيف ينظر الصندوق إلى العالم، وكيف يقوم بتخصيص #الأصول، فنحن نتطلع دائماً إلى إجراء هذه المناقشات، وأن نساعد في تطوير التفكير لدى هذه الصناديق حول توجيه الاستثمارات، فنحن باستطاعتنا أن نتعامل مهم كشركاء أو زملاء. لذا أرى وجودنا في هذا المؤتمر مهم جدا".

ويرى كاريير أن التعاون بين #الصناديق_السيادية الكبرى على المدى المتوسط والطويل قد ينجح بالتأكيد، وهو يعتمد بشكل أساسي على الحوكمة ومدى التوافق من حيث آفاق الاستثمارات، ومن حيث الاستراتيجيات الاستثمارية. قمنا في السابق بالعديد من الشراكات مع صناديق سيادية، وقمنا بالاشتراك ببعض الفرص الاستثمارية ولدينا استثمارات في بعض صناديق الأسهم. لذلك نرى أن التعاون مع صناديق استثمارية ضخمة أمر مهم جدا.

ويعتقد كاريير أن استراتيجية الصندوق في ما يخص الاستثمارات لم تتغير لعام 2017، وقال "نحن نبحث دائما عن فرص رائعة تحقق ربحاً أعلى من قيمة الاستثمار. ديناميكية نموذج توزيع الأصول قد تتغير، ولكن المشهد قد يتغير، فلدينا نماذج ديناميكية لتوجيه الأصول. أين يمكننا تحقيق الربح، قد يتغير من وقت إلى آخر. عام 2017، يعتبر استمرارا لمناخ الاستثمارات الموجود وهذا يشكل تحديا أكبر".