واتس أب وتويتر ويوتيوب نجوم عام 2012

400 مليون تغريدة يومياً

أصبحت مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي المحرك الرئيسي للمجتمعات اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، لتضحى الأكثر بروزاً في عام 2012، ونجحت في كسر حواجز اللغة والثقافة إلى آفاق جديدة لم تكن معروفة من قبل، واحتلت هذه التطبيقات بالفعل موقعًا متميزًا في الإعلام، وبلغت شهرتها الآفاق. وفقاً لصحيفة "المدينة" السعودية.ويعد تطبيق التواصل الفوري "واتس أب" نجم عام 2012 الأول، حيث حقق رقماً قياسياً جديداً بتحميله مائة مليون مرة من متجر تطبيقات "جوجل بلاي" الرسمي فقط، بالإضافة إلى انتشار واسع لهذا التطبيق على منصات التشغيل الأخرى كـ iOS وبلاك بيري و"ويندوز فون" وحتى أنظمة نوكيا سيمبيان والهواتف العادية.وحلّ تطبيق "الواتس أب" في أعلى قائمة التطبيقات المدفوعة على متجر آب ستور في 119 دولة حول العالم، كما أنه في المركز الأول ضمن قائمة تطبيقات التواصل الاجتماعي المدفوعة في أمريكا.وتواصلت شهرة التطبيق حتى أصبح يحلّ محل برامج المسنجر المعروفة لدى الكثيرين، وكانت الشركة صاحبة التطبيق قد صرحت في اغسطس 2012 عن وصولها إلى رقم قياسي جديد، وهو 10 مليارات رسالة تم إرسالها واستقبالها بين كافة المستخدمين خلال يوم واحد فقط، وهو عشر أضعاف الرقم القياسي المسجل قبل عام واحد فقط.

أما "تويتر" فقد واصل نجمه في السطوع بقوة في عام 2012، حيث ارتفع عدد الحسابات في الولايات المتحدة إلى 107.7 مليون حساب، تلتها البرازيل بـ 33.3 مليون حساب، ثم اليابان بـ 29.9 مليون مشترك، ثم بريطانيا بـ 23.8 مليون حساب في تويتر، ثم اندونيسيا بـ 19.5 مليون حساب، ثم الهند بـ 13 مليونا والمكسيك بـ 11 مليونا ثم بقية الدول الأخرى .



وفي حين كان يبلغ معدل التغريدات اليومية في 2011 حوالى 230 مليون تغريدة ارتفع عدد التغريدات اليومية في 2012 إلى 400 مليون تغريدة على مستوى العالم أي ما نسبته 43% من إجمالي التغريدات.

18 مليون مستخدم لـ"فيسبوك" في المنطقة

أما فيسبوك فيسجل حضوراً متواصلاً على مستوى العالم ويعد المنطقة التي تعرف أكبر حضور للمستخدمين في الفيسبوك بمعدل يصل إلى 223.37 مليون مستخدم أي 27.5% من المجتمع الأوروبي، في حين يصل عدد المستخدمين من أمريكا 174.58 مليون مستخدم أي بنسبة 50.3% من المجتمع الأمريكي ، أستراليا يستخدم فيسبوك فيها 13.353 مليون مستخدم أي بنسبة 37.7% من سكان القارة ، وإفريقيا بـ37.739 مليون من مجموع سكان القارة أي بنسبة %3.6 من السكان.



أما الشرق الأوسط فيستخدم فيسبوك 8.4% من السكان أي 18.241 مليون من السكان وهذه المنطقة هي الأقل حضورا في الفيسبوك



وفي آخر الإحصائيات تم الوصول إلى أنه توجد 37 مليون صفحة ذات معجبين يقل عددهم عن الـ 10 أشخاص ويتم تغيير الصور الشخصية أكثر من 250 مليون مرة شهريا مع تبادل 2.7 مليار (أعجبني) بين المستخدمين كل شهر.



ويدخل الفيسبوك أكثر من 425 مليون مستخدم عن طريق الجوال، وكل مستخدم على الأقل يبقى بالموقع 20 دقيقة ويعد الجنس الناعم الاكثر حضورا في الفيسبوك بمعدل يصل إلى 57% و 43% للذكور.