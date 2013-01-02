بدء تشغيل رحلات إيرباص A380 من المبنى الجديد في مطار دبي آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: العربية.نت

دشنت طيران الإمارات، اليوم، المبنى الجديد في مطار دبي الدولي، المخصص لطائراتها إيرباص A380، حيث أقلعت أول رحلة من الكونكورس A متوجهة إلى مطار لندن هيثرو بعد ظهر اليوم (الأربعاء 2 يناير).



ويعتبر الكونكورس A، وهو أول مبنى في العالم مخصص لطائرات إيرباص A380، جزءاً من المبنى 3، وسوف يصبح مقراً ومنطلقاً لطائرات الإمارات من هذا الطراز العملاق، حيث سيخدم المسافرين إلى أكثر من 20 وجهة عالمية ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات، بما في ذلك رحلات إيرباص A380 إلى أوروبا التي ستسيرها كوانتاس الأسترالية بموجب اتفاقية الشراكة المبرمة مع طيران الإمارات والتي تحتاج إلى الموافقة النهائية من اللجنة الأسترالية لحماية المنافسة والمستهلك.



وشكل انطلاق الرحلة "إي كيه 3" الساعة 2:30 بعد ظهر اليوم (الأربعاء)، بداية لتشغيل الكونكورس الجديد، حيث ستعمل 4 بوابات أولاً في إطار استمرار التشغيل التجريبي واختبار مختلف المرافق والتسهيلات لضمان كفاءتها التامة قبل الافتتاح الرسمي وانتقال رحلات إيرباص A380 بالكامل إلى الكونكورس A خلال الربع الأول من هذا العام.



وأصبح 500 راكب، في الدرجات الثلاث الأولى ورجال الأعمال والسياحية، أول من يستخدم الكونكورس A، حيث صعدوا إلى الطائرة من خلال البوابات والجسور الحديثة ذات الطابقين، والتي تعد من أبرز معالم الكونكورس الجديد.



وأعرب الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عن ثقته من أن الكونكورس الجديد سوف يحظى بإعجاب المستخدمين الذين سيجدونه مطابقاً لفخامة الطائرة A380.



وتبلغ المساحة الإجمالية للكونكورس الجديد 528 ألف متر مربع، موزعة على 11 دوراً، وهو قادر على التعامل مع 15 مليون مسافر سنوياً، حيث يوفر لهم تجربة غير مسبوقة من الراحة وتنوع المرافق الخدمية، مثل صعود ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال من صالات الانتظار الخاصة بهم مباشرة إلى الطائرات، ومحلات السوق الحرة والمطاعم والمقاهي المتنوعة والسبا.



وتعد صالات الدرجتين الأولى ورجال الأعمال في الكونكورس الجديد الأكبر من نوعها على مستوى العالم. كما يحتوي الكونكورس على فندقين ضمن طابق كامل، أحدهما من فئة خمس نجوم، والثاني أربع نجوم. وينتقل الركاب من المبنى 3 إلى الكونكورس A بواسطة قطار تحت الأرض وحافلات ليلتحقوا برحلاتهم التي تقلع من 20 بوابة عندما يكتمل تشغيل المبنى.



وتعتبر طيران الإمارات واحدة من أسرع الناقلات الجوية العالمية نمواً، وقد حصلت على أكثر من 500 جائزة عالمية بفضل تفوق منتجاتها وجودة خدماتها. وتخدم طيران الإمارات 128 محطة في 74 دولة عبر قارات العالم الست، وتشغل أسطولاً يتكون حالياً من 195 طائرة إيرباص وبوينغ حديثة، ولديها طلبيات مؤكدة لشراء 204 طائرات أخرى جديدة تزيد قيمتها على 74 مليار دولار.



وطيران الإمارات هي أكبر مشغل لطائرات إيرباص A380، حيث يبلغ عددها في الأسطول حالياً 31 طائرة، وهناك 59 طائرة أخرى من نفس الطراز قيد الطلب المؤكد. وزاد عدد المسافرين على رحلات A380 على 11.5 مليون راكب منذ بدء انضمام هذه الطائرات لأسطول الشركة، كما قطعت هذه الطائرات خلال تلك الفترة 169 مليون كيلومتر. والمحطات التي تخدمها طائرات إيرباص A380 هي: أمستردام، أوكلاند، بانكوك، بكين، هونغ كونغ، جدة، جوهانسبيرغ، كوالالمبور، لندن هيثرو، مانشستر، ميونيخ، نيويورك، باريس، روما، سيول، شنغهاي، سنغافورة، سيدني، تورنتو، طوكيو، وملبورن.