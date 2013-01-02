تقرير شركة أبل تختبر هاتف أيفون 6 آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

قالت تقارير إعلامية إن شركة أبل تعمل هذه الفترة على تطوير هاتف أيفون القادم، وذلك وفقًا لسجلات التطوير الخاصة بالشركة والتي اطّلع عليها موقع "The Next Web".



وذكر التقرير أن أحد مطوري شركة أبل قدم معلومات بأن الشركة تعمل على اختبار معدّات تتعلق بهاتف أيفون القادم "أيفون 6"، وبأنها تعمل على نظام تشغيل iOS 7، والذي يتوقع أن يطلق في منتصف هذا العام.



وقد تم وضع إشارة داخل سجلات المطورين على هاتف أيفون الحالي باسم "أيفون 5.1" و"أيفون 5.2"، مما يشير إلى عمل أبل على اختبار جهاز جديد، وفقاً للبوابة العربية للأخبار التقنية.



وكانت أبل قد أصدرت هاتف أيفون في العامين الماضيين خلال فصل الخريف، إلا أن ظهور أيفون الجديد في سجلات التطوير يوحي بقرب تاريخ إطلاق الإصدار الجديد من هاتف أيفون.



يُذكر أن هناك العديد من التوقعات التي تحدثت عن عزم أبل إطلاق هاتفها القادم تحت مسمى "أيفون 5 إس" خلال الشهر السادس أو السابع من السنة الحالية.