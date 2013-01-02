كيوتل قطر تشتري 15 من تونيزيانا تونس بـ360 مليون دولار آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: الدوحة - أ ش أ

أكدت شركة اتصالات قطر (كيوتل) رسميا توصلها إلى اتفاق مع الحكومة التونسية بامتلاك حصة إضافية تبلغ 15 بالمائة في شركة تونيزيانا، مقابل مبلغ بقيمة 360 مليون دولار.



وقال بيان صدر عن اتصالات قطر إن الملكية الإجمالية لكيوتل والشركات المملوكة لها في تونيزيانا سترتفع إلى نسبة 90 بالمائة بعد إتمام هذه الصفقة، حيث تمتلك الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (الوطنية) بالكويت، نسبة تبلغ 75 بالمائة في تونيزيانا، في مقابل حصة بحجم 92.1 بالمائة تمتلكها كيوتل في الوطنية.



وأضاف أن الحكومة التونسية ستحتفظ بملكية 10 بالمائة من شركة تونيزيانا قد يتم طرحها للاكتتاب العام في المستقبل.



من جانبه أعرب الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة كيوتل عن تطلعه إلى تعميق الشراكة مع المؤسسات والهيئات التونسية، خاصة مع دخول تونس مرحلة جديدة من التطور والنمو، ومواصلة توسعها في خدمات الجيل الثالث للاتصالات، وإطلاق خدمات الخط الثابت في 2013.



وأكد أن هذه الخدمات الجديدة ستعزز من فاعلية خدمة العملاء في تونس، كما ستسهم في نمو الاقتصاد في البلاد.



يذكر أن اتصالات قطر كيوتل هي شركة خدمات اتصالات متنوّعة تعمل في 17 دولة.، وتسعى لتكون من أكبر 20 شركة اتصالات في العالم بحلول عام 2020 من خلال التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.



وكانت تونيزيانا المزود لخدمات الاتصالات الجوالة في تونس، فازت برخصتين من قبل وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التونسية لإطلاق وتشغيل شبكة اتصالات جوالة عامة من الجيل الثالث وشبكة الخط الثابت. حيث تم إطلاق شبكة الجيل الثالث في يوليو 2012، في حين سيتم إطلاق خدمات الخط الثابت في بداية 2013.