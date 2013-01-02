مستويات النمو في موانئ دبي العالمية تعود لما قبل 2008 آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

سجلت موانئ دبي العالمية مستويات نمو قوية في 2012، وقال مسؤولو الشركة في مناسبات عدة إن معدلات النمو عادت إلى الزخم ذاته لفترة ما قبل الأزمة عام 2008.



ونمت مناولة الحاويات في المحطات البحرية التابعة لشركة موانئ دبي العالمية بمعدل 11% في الأشهر التسعة الأولى من 2012 لتصل إلى نحو 6 .40 مليون حاوية قياسية، مقارنة بنحو 5 .36 مليون حاوية قياسية للفترة نفسها من عام 2011.



بلغ متوسط نسبة الإشغال في المحطات البحرية التابعة للشركة، نحو 80% خلال التسعة أشهر الأولى من العام ،2011 كما شكلت الحاويات نحو 85% من إجمالي أعمال الشركة خلال هذه الفترة . وتدير موانئ دبي العالمية نحو 60 مرفقاً بحرياً حول العالم، وفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية.



وقامت الشركة خلال الربع الثالث من العام 2012 بمناولة 4 .14 مليون حاوية نمطية “قياس 20 قدماً” بزيادة نسبتها 10%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2011 .



ويرجع الفضل في ذلك إلى النمو القوي الذي سجلته محطات الشركة في مناطق آسيا والمحيط الهادي والإمارات وإفريقيا والأمريكتين، إضافة إلى الأحجام الجديدة من محطة “سورينام” التي استحوذت عليها الشركة مؤخراً، وتوسعة الطاقة الاستيعابية في محطتي “كالاو” في البيرو و”تشنغداو” في الصين.



وقامت المحطات الموحدة للشركة بمناولة 5 .20 مليون حاوية نمطية في الأشهر التسعة الأولى من 2012.