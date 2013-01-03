دبي الإسلامي يعتزم الاستحواذ على 100 من أسهم شركة تمويل آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: العربية.نت

يعتزم بنك دبي الإسلامي، الاستحواذ على شركة تمويل المدرجة في سوق دبي المالي، التي يمتلك فيها حصة تقدر بنحو 58.2% من أسهم الشركة التي تعتبر أكبر مقدم للتمويل العقاري في الإمارات العربية المتحدة.



وقال البنك في بيان تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه، إنه "ينوي التقدم بعرض لشراء كامل الأسهم المملوكة لمساهمي شركة تمويل الذين يملكون حالياً ما نسبته 41.8% من الأسهم الصادرة للشركة".



وسوف يعرض على باقي مساهمي شركة تمويل الصغار مبادلة أسهمهم في الشركة بأسهم جديدة صادرة عن بنك دبي الإسلامي، على أن يكون معامل التبادل بواقع 10 أسهم في بنك دبي الإسلامي، مقابل كل 18 سهماً مملوكة لهم في شركة تمويل.



وقد تم تقدير القيمة العادلة لكل سهم من أسهم بنك دبي الإسلامي وشركة تمويل للمبادلة المزمعة هي 2.25 درهم إماراتي لسهم بنك دبي الإسلامي، و1.25 درهم إماراتي لسهم شركة تمويل.



ومن المزمع أن يقوم بنك دبي الإسلامي بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجمعية العامة غير العادية لمساهميه بإصدار أسهم جديدة عن طريق زيادة رأس المال طبقاً لقواعد وأحكام قانون الشركات التجارية، وسيتم إصدار وتمويل أسهم زيادة رأسمال بنك دبي الإسلامي الجديدة مقابل أسهم شركة تمويل عند قبول قيمة العرض.



وتم تقدير القيمة المعروضة بـ18 سهماً من أسهم تمويل مقابل 10 أسهم من أسهم بنك دبي الإسلامي، بناء على التقييم المقدم من مستشار التقييم المستقل مكتب برايس ووتر هاوس كووبرز، والذي قرر فيه المكتب أن هذه هي القيمة العادلة لنسبة مبادلة الأسهم، وذلك بعد أن قام مكتب برايس ووتر هاوس كووبرز بمراجعة القيمة السوقية العادلة لكل من أسهم بنك دبي الإسلامي وأسهم شركة تمويل حتى 30 سبتمبر/أيلول 2012، وقام بإقرار قيمة سهم بنك دبي الإسلامي بـ2.25 درهم إماراتي وقيمة سهم شركة تمويل بـ1.25 درهم إماراتي لسهم شركة تمويل.



وذكر البنك أنه بعد انتهاء عرض إتمام عملية الاستحواذ ومبادلة الأسهم، سيقوم بتقديم طلب لهيئة الأوراق المالية والسلع لشطب قيد أسهم شركة تمويل من سوق دبي المالي.