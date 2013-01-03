طيران الإمارات تشغل بوينغ 777 إلى زامبيا وزيمبابوي آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: العربية.نت

تعتزم شركة طيران الإمارات، زيادة السعة المقعدية على رحلاتها إلى زامبيا وزيمبابوي اعتباراً من مطلع فبراير/شباط المقبل، وذلك عندما تستخدم طائرة أكبر سعة من طراز بوينغ 777-300ER بين دبي ولوساكا وهراري.



وسوف تحل بوينغ 777-300ER ذات الـ354 مقعداً، التي ستصبح أطول طائرة ركاب تهبط في مطاري لوساكا وهراري، محل طائرة إيرباص A330-200 المستخدمة حالياً وسعتها 237 راكباً، ما سيوفر 50% زيادة في السعة المقعدية المتاحة، وفقاً لبيان للشركة تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه.



ويأتي قرار طيران الإمارات تطوير الخدمة إلى هاتين الوجهتين الحيويتين لتلبية الطلب الكبير على السفر، وذلك عقب مرور عام واحد فقط على انطلاقها، فقد زاد عدد الركاب على رحلات الناقلة إلى هاتين العاصمتين الإفريقيتين منذ 1 فبراير 2012 حتى اليوم على 550 ألف مسافر.



وقال جون لوك غيرليه، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة إفريقيا: "تواصل نمو الطلب على السفر إلى زامبيا وزيمبابوي منذ بدأنا الخدمة، لذلك رأينا من المناسب زيادة السعة المقعدية في أول فرصة ممكنة، وسوف توفر الطائرة الجديدة نحو 5000 مقعد أسبوعياً على هذا الخط".