مستثمر سعودي يستحوذ على حصص في 3 شركات أغذية مصرية آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

استحوذ مستثمر سعودي على حصص في 3 شركات أغذية مقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة من مايو 2011 وحتى نهاية 2012 مقابل 30 مليون جنيه 4.7 مليون دولار. وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".



وقال المستثمر نواف بن دايل، في مقابلة مع "رويترز"، إن التوقيت الذي ضخ فيه استثمارات في السوق المصرية "هو الأنسب للاستثمار من وجهة نظري. أسعار الأسهم كانت مغرية للشراء. قطاع الأغذية المصري فيه فرص قوية للاستثمار والنمو خلال الفترة المقبلة".



واستحوذ بن دايل على 15 في المئة من شركة المصرية للدواجن و10 في المئة من شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي و5 في المئة من شركة المنصورة للدواجن.



وأغلقت أسهم "المصرية للدواجن" الخميس الماضي عند 2.38 جنيه بانخفاض 4.03 في المئة و"المنصورة للدواجن" عند 16.26 جنيه بانخفاض 4.8 في المئة و"الشرقية الوطنية" عند 5.59 جنيه بانخفاض 3.8 في المئة.



وفي ديسمبر/كانون الأول قال المستثمر الشهير مارك موبيوس الخبير في الأسواق الناشئة، إنه متمسك بما في حوزته من أسهم مصرية ويتطلع لشراء المزيد رغم الأزمة السياسية في البلاد.



وقال ابن دايل، في لقائه مع "رويترز" في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة: "لن يحدث في مصر أسوأ مما حدث".



وأضاف ابن دايل، "أنوي الاستثمار طويل الأجل في الشركات التي استحوذت فيها على حصص. كل شركة فيها نقاط قوة وضعف. سأتواصل مع مسؤولي الشركات للعمل على إعادة هيكلة الشركات وزيادة نسب الربحية فيها".



وأردف ابن دايل وهو من عائلة سعودية معروفة بالاستثمار العقاري والغذائي "إذا حدث نزول آخر في أسعار الأسهم المصرية أو تغيير في سعر الصرف قد أضيف استثمارات أخرى في الشركات الثلاث".



وردا على سؤال عن رؤيته لمستقبل القطاع الغذائي في مصر، قال ابن دايل "لا تنسى أنك لن تستطيع الاستغناء عن الغذاء. أنت في سوق فيه نحو 90 مليون مواطن وفي زيادة مستمرة. هذا القطاع لن يتراجع، فإذا لم يحقق نمواً فسيكون مستقرا على الأقل".



ورفض ابن دايل الخوض في أي تفاصيل عن حجم استثماراته المالية في السعودية أو المتوقع ضخها في السوق المصرية خلال 2013 ولكنه أكد أن أحد أحلامه تكوين كيان واحد في مصر يضم شركات "المصرية" و"المنصورة للدواجن" و"الشرقية الوطنية للأمن الغذائي".