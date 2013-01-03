5 شركات تنظف أحياء جدة بـ18 مليار ريال آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

تستعد خمس شركات نظافة لبدء العمل لنظافة جدة الشهر المقبل، بعد توقيعها عقوداً لمدة 5 سنوات مع "أمانة جدة". ويقوم مساعد الأمين والمشرف العام على البلديات الفرعية بجدة، المهندس عبدالمجيد البطاطي، الأربعاء المقبل، بالاطلاع على استعدادات هذه الشركات، ومدى جاهزيتها لبدء العمل.





وقال البطاطي لصحيفة "عكاظ"، هناك متابعة حديثة لهذه الشركات تركز على الجانب الفني لضمان أداء عملها على الوجه الأكمل وفق مهنية فنية تتمثل في إدارة المشاريع من خلال تحليل المخاطر، وبدء عملية التجهيز لانطلاق العمل، مروراً بمراحل العقد حتى اعتمادات التوريد الخاصة بالشركة نطلع عليه بمصداقية وشفافية عالية، مبيناً أن عقود الشركات بلغت قيمتها ملياراً و800 مليون ريال.



وأشار إلى أن هناك تسعة عقود للنظافة لنظافة الكورنيش، نطاق بلديات ثول وذهبان وطيبة، بلدية أبحر وجدة الجديدة، بلدية البلد وجدة التاريخية، بلدية العزيزية والشرفية، بلدية أم السلم وبلدية بريمان، بلدية الجامعة، بلدية الجنوب وعقد نظافة نطاق بلدية المطار، مؤكداً أن الأمانة ستحرص على متابعة العمل خلال السنوات المقبلة لتطبيق اشتراطات النظافة وفق العقود الموقعة وتحقيق نقلة نوعية كبيرة في النظافة بشكل عام، مضيفاً أن هناك عقوبات ضمن بنود العقود الجديدة ستوقع على الشركات في حالة الإخلال بالعمل والعقود الموقعة معها والتي تصل إلى فسخ العقد وإيجاد بديل.