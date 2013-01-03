5 قطاعات سعودية ترفع قيمة مناقصاتها 15 بسبب رسوم العمالة آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

تتجه شركات تعمل في خمسة قطاعات مطلع العام الجديد برفع قيمة عقودها في المناقصات ذات المدد الزمنية الطويلة بنسبة 15%، وذلك بعد رفع وزارة العمل تكلفة العمالة بمقدار 2400 ريال في السنة وبوادر تحرك لتطوير نظام المناقصات والمشتريات الحكومية يتضمن زيادة الغرامة المالية على المشاريع المتأخرة إلى 20% بعد أن كانت 10%.



وقال رئيس لجنة المقاولات في غرفة الشرقية صالح السيد لصحيفة "الوطن"، إن ارتفاع قيمة العقود لقطاعات الإنشاءات والتشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة، حتمي بسبب مستجدات تتعلق بقرار تكلفة العمالة، مشيرا إلى أن حجم المشاريع المقرة مع الميزانية يتطلب عمالة أكثر لتنفيذها، خاصة لشركات الإنشاءات والبناء أو التشغيل والصيانة.



وأضاف أن جميع الجهات التي تتعامل مع المشاريع سواء كانت الجهة المستفيدة أو المقاول أو النظام لابد أن تصل إلى جهود تحمي جميع الأطراف.



وأوضح السيد أن المقاولين مع رفع الغرامات على القطاع الخاص حال ثبوت فشله أو قصوره في أداء المشروع سواء كان خدميا أو تجاريا، مشددا على ترحيب القطاع الخاص بأي تطور فيما يخص المشاريع ونظام المناقصات الحكومية.



إلى ذلك أكدت مصادر موثوقة لـ"الوطن" أن هناك تحركا جديدا لتطوير نظام المناقصات والمشتريات الحكومية يتناسب مع أحجام الميزانيات العالية والأعمال والمشاريع المناطة بها بفرض مزيد من المرونة مقابل عقوبات أعلى للحد من تأخر أو تعثر المشاريع.



ووفقا لتصريحات مصدر حكومي، تتضمن التعديلات منح أعضاء لجان ترسية ودراسة المشاريع صلاحيات مالية أوسع ضمن رقابة أكثر دقة.



ويهدف النظام الجديد إلى تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية لرفع الكفاية الاقتصادية ومنح القطاع الخاص ميزات جديدة لتعزيز فرص التنافس.







وشملت التعديلات إمكانية تقليص فترة 90 يوما الفاصلة بين عطاءات المشاريع والبدء في عمليات التنفيذ، إضافة إلى تطوير فحص العروض وصلاحيات التعاقد بما يتناسب مع كل جهة حكومية وتعديل الغرامات وتمديد العقود بفرض غرامات مالية تصل إلى 20% من المشروع حال ثبوت قصور أداء المقاول أو المتعاقد.



كما يتضمن التعديل المراجعة المستمرة للعقد عند سريانه بتعويض المقاول أو المتعاقد عند تعديل بالخفض أو الزيادة في بالتعرفة الجمركية أو تغير الرسوم أو أسعار المواد على أن يكون التعويض بشكل عاجل.



ويسعى النظام الجديد لمعالجة قضايا الإفلاس أو الإعسار بما لا يؤثر على سير المشاريع.