شركة سنتامين تتوقع استئناف تصدير الذهب من مصر قريباً آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: العربية.نت

قالت شركة سنتامين للتعدين، التي تركز عملياتها في مصر، إنها تتوقع أن تصدر الدفعة الأخيرة من الذهب قريباً، والتي تعطلت بعدما طلبت منها السلطات المصرية الحصول على مزيد من الموافقات.



وقال اندي ديفيدسون، رئيس وحدة تطوير الأعمال لدى سنتامين لرويترز، يوم الخميس: "نتوقع استئناف التصدير قريباً"، لكنه امتنع عن تحديد موعد معين.



وأضاف "لا نتوقع أن يكون لهذا التأخير أي تأثير على العمليات. لدينا رأسمال تشغيلي جيد".



وواجهت سنتامين مشكلات في مصر على مدى الأشهر الثلاثة السابقة بعد صدور حكم قضائي ببطلان حقها في استغلال منجم السكري، وهو منجمها الوحيد المنتج للذهب، وقيام مسؤولي الجمارك بمنعها من التصدير، كما قطعت وزارة البترول إمدادات الوقود عنها.



وقال مسؤولو الجمارك لرويترز، الأربعاء، إنهم منعوا سنتامين من تصدير شحنة ذهب يبلغ حجمها أكثر من 400 كيلوغرام خارج البلاد، لعدم حصولها على ترخيص من وزارة البترول.



وتزامنت مشكلات سنتامين في الآونة الأخيرة مع موجة جديدة من الاضطرابات السياسية في مصر تسببت في أضرار لاقتصاد البلاد في الأسابيع السابقة، ودفعت مواطنين لتحويل ما لديهم من جنيهات مصرية إلى دولارات.



وفي ديسمبر/كانون الثاني الماضي، أوقفت الشركة أنشطتها التعدينية في مصر بعد منعها مؤقتاً من تصدير الذهب، ما تسبب في خفض رأسمالها التشغيلي، لكن تلك المشكلة تم حلها.



وقال ديفيدسون إنه في أعقاب شحنة ديسمبر، أصبح لدى الشركة رأسمال تشغيلي يكفي أنشطتها.



وأضاف أنه تحددت جلسة في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري، لنظر الاستئناف الذي قدمته سنتامين ضد الحكم الصادر ببطلان عقدها لاستغلال منجم السكري للذهب.



وهبط سهم سنتامين 1.78%، إلى 38.6 بنس في تعاملات منتصف يوم الخميس في بورصة لندن.