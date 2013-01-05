الصين تغرم 6 شركات إلكترونيات عالمية 56 مليون دولار آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: العربية.نت

فرضت الصين غرامات قياسية بقيمة 56 مليون دولار على 6 شركات عالمية للإلكترونيات بينها «سامسونغ» و»إل جي»، بعد اتهامها بالتلاعب بأسعار شاشات البلور السائلة (أل سي دي)، وفقاً لصحيفة "الدستور".



ونقلت وسائل الإعلام الصينية، أمس، عن اللجنة الوطنية للتطوير والإصلاح الصينية، أنه بين 2001 و2006، استغلت 6 شركات كبرى للإلكترونيات مواقعها المهيمنة في القطاع، وتلاعبت بأسعار شاشات البلور السائلة، مشيرة إلى أن هذه الشركات باعت أكثر من 5 ملايين منها بهذه الفترة.



وتعكس هذه الخطوة التي تعد الأولى من قبل السلطات الصينية ضد شركات أجنبية، تنامي الدور الرقابي للحكومة في بكين فيما يخص التسعير والمنافسة.