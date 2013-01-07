الاكتتاب في 50 من أسمنت المنطقة الشمالية ينطلق الثلاثاء آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: العربية.نت

ينطلق غداً الثلاثاء، الموافق 8 يناير الجاري، الاكتتاب العام في 50% من أسهم "شركة أسمنت المنطقة الشمالية"، والتي تمثل 90 مليون سهم عادي من أسهم الشركة، بسعر 10 ريالات سعودية للسهم الواحد، ويستمر لمدة سبعة أيام.



وأوضحت شركة "العربي الوطني للاستثمار"، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية، أن الاكتتاب في أسهم "شركة أسمنت المنطقة الشمالية" يقتصر على السعوديين، علما أن الحد الأقصى للاكتتاب هو 200 ألف سهم، بقيمة مليوني ريال، والحد الأدنى 50 خمسين سهما للمكتتب الواحد، بقيمة 500 ريال.



من جهته أوضح الشيخ سليمان بن سليم الحربي، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية، أن رأسمال الشركة سيبلغ بعد إتمام عملية الاكتتاب 1.8 مليار ريال، مقسم إلى 180 مليون سهم عادي، مشيراً إلى أن متحصلات الاكتتاب ستساهم في إنجاز خطط الشركة التوسعية، ورفع الطاقات الإنتاجية والتصميمية لمصانعها لزيادة إنتاجيتها، وتعزيز حصتها السوقية ورفع جودة منتجاتها واستغلال ما تملكه من مزايا تنافسية لاكتساب حصة متنامية في سوق الأسمنت بالمملكة، والأسواق العربية والإقليمية المجاورة.



كما أشار الحربي، إلى أن اختيار شركة "العربي للاستثمار" للقيام بمهام المستشار المالي ومدير الاكتتاب، يأتي انطلاقاً من الثقة الكبيرة بخبرة الشركة في هذا المجال وأدائها المميز.