دناتا وكيلاً عاماً لعطلات كلوب ميد في الخليج آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: العربية.نت

أعلنت دناتا أنه تم تعيينها وكيلاً عاماً لمبيعات عطلات "كلوب ميد" في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر والبحرين والكويت.



وتوفر "كلوب ميد"، التي تأسست عام 1950 برامج عطلات شاملة راقية إلى أكثر من 80 منتجعاً في 25 وجهة حول العالم، تتراوح بين الشواطئ الأخاذة ومنتجعات التزلج على الجليد.



وتوفر هذه المنتجعات إقامة فاخرة وخيارات واسعة من الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى برامج ترفيهية للأطفال، والكثير من الأنشطة الرياضية المختلفة وغيرها للعائلات.



وقال إيان أندرو، نائب رئيس أول دناتا لإدارة أعمال السفر: "تشكل إضافة عطلات كلوب ميد إلى مجموعة منتجات دناتا تعزيزاً للخيارات التي نوفرها لعملائنا. وتمثل برامج العطلات الشاملة الراقية قيمة ممتازة للنقود، كما أن ضمان المستوى الراقي في جميع الوجهات كفيل بنيل رضا العملاء دائماً".



من جانبه، قال تشارلز فلاناغان، المدير التجاري الإقليمي لعطلات كلوب ميد: "نحن على ثقة من أن دناتا، بما يتوفر لديها من خبرات وانتشار ومعرفة عميقة بالأسواق، هي الشريك الأمثل لمنتجاتنا في الشرق الأوسط. كما أننا واثقون من أن منتجاتنا ستحظى بإقبال واسع في المنطقة".







تأسست دناتا، التي تعد أحد أكبر مزودي الخدمات الجوية المتكاملة في العالم، عام 1959، وتوفر تشكيلة متنوعة من الخدمات تشمل المناولة الأرضية والشحن والسفر وحلول تقنية المعلومات وخدمات تموين الطائرات. ويمتد نطاق عملياتها ليشمل 38 دولة عبر خمس قارات.