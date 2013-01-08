أرابتك الإماراتية تفوز بعقد متحف اللوفر بـ24 مليار درهم آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: العربية.نت

منحت حكومة أبوظبي، عقد إنشاء متحف اللوفر إلى شركة أرابتك القابضة بقيمة 2.4 مليار درهم إماراتي بما يعادل 653 مليون دولار.



ومن المقرر أن يكتمل إنشاء المتحف الواقع في جزيرة السعديات في عام 2015.



وقالت الشركة في بيان نشر على موقع سوق دبي المالي، إنها ستباشر أعمال الإنشاء فوراً مع توقع الانتهاء من أعمال الهيكل الإسمنتي للمتحف في الربع الأول من 2014، كما سيكتمل العمل على القبة الهندسية للمتحف بنهاية عام 2014.



وأضافت الشركة أن المبنى العالمي سيتحول إلى جزيرة قائمة بحد ذاتها.



يذكر أن أبوظبي تعتزم بناء ثلاثة متاحف، ولكنها قامت بتأجيلها العام الماضي لإعادة النظر على أوضاعها الاقتصادية في أعقاب الأزمة المالية.