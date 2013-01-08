شركات تشييد كورية تفوز بعقود في السعودية آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: سيول - د ب أ

قال اتحاد تجاري في كوريا الجنوبية أمس، إن شركات تشييد وبناء فازت بصفقات في الشرق الأوسط ومناطق أخرى خلال الأسابيع القليلة الماضية بقيمة إجمالية بلغت 1.45 مليار دولار، ما يزيد التوقعات بأداء أفضل لهذه الشركات في الأسواق الخارجية خلال العام الجديد.



وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن الاتحاد أن ذراع الإنشاءات لشركة "سامسونج سي آند تي كورب" فازت بصفقة قيمتها 100 مليون دولار لإقامة مبنى تابع لبنك محلي في السعودية، في حين حصلت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وهي أكبر ترسانة لبناء السفن في العالم، على عقد بقيمة 290 مليون دولار لبناء مصفاة تكرير نفط وميناء في مدينة جازان الاقتصادية جنوب غربي المملكة.



ومن المشاريع التي فازت بها الشركات الكورية مشاريع اخرى خارج السعودية في الشرق الاوسط، حيث فازت شركة "دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات" وهي شركة كبرى لإنتاج معدات الطاقة في كوريا بصفقة قيمتها 520 مليون دولار لبناء مرجلين لمحطة طاقة في الهند.



كما فازت شركة "دايليم انداستريال" بصفقة قيمتها 210 ملايين دولار لبناء محطة كهرباء بطاقة 100 ميغاوات في الفلبين.



ونجحت شركة "إس تي إكس للصناعات الثقيلة" وهي وحدة تابعة لمجموعة "اس تي اكس جروب" الكورية الجنوبية في الفوز بعقد قيمته 150 مليون دولار لبناء محطة توليد كهرباء توربينية تعمل بالغاز في العراق.



وتوقع الاتحاد أن تتجاوز قيمة الطلبات الخارجية لشركات التشييد والبناء الكورية حاجز 70 مليار دولار في العام الجديد.



ووفقا لوزارة الأراضي والنقل والشؤون البحرية، فازت شركات التشييد الكورية الجنوبية بطلبات قيمتها 64.9 مليار دولار العام الماضي، بارتفاع نسبته 9.8% عن عام 2011.