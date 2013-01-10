ضعف الطلب الأوروبي يهبط بمبيعات بيجو ستروين 165 آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: باريس - رويترز

انخفضت المبيعات العالمية لسيارات "بيجو ستروين" بشدة في 2012، إذ سجلت الشركة الفرنسية التي تواجه مشكلات أسوأ أداء لها في أوروبا منذ سنوات.



كما جاء انخفاض المبيعات العالمية للشركة بنسبة 16.5% العام الماضي نتيجة لانسحابها من إيران.



وتعاني صناعة السيارات من تراجع المبيعات في أوروبا، إذ أضرت أزمة ديون منطقة اليورو بالطلب الاستهلاكي. ولم تشهد مبيعات بيجو في المنطقة نمواً سريعاً يعوض ذلك التراجع.



وتشهد سوق السيارات الأوروبية أبطأ وتيرة لها منذ عشرين عاماً تقريباً، وكان أداء مبيعات بيجو في المنطقة في 2012 أسوأ في نفس الفترة تقريباً. وتتوقع الشركة انخفاضاً بـ3.5% هذا العام.



وتعتزم الشركة التي مقرها باريس بيع أصول والاستغناء عن عشرة آلاف موظف وإغلاق مصانع في مسعى لكبح الخسائر المتزايدة. وحذر الرئيس التنفيذي للشركة فيليب فارين من أنها لن تعود للربحية قبل 2015.



وقالت الشركة إن مبيعاتها العالمية انخفضت إلى 2.97 مليون سيارة في 2012 من 3.55 مليون قبل عام، بسبب تراجع حاد في الطلب في جنوب أوروبا.