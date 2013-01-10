لائحة تنظيمية جديدة لـشركات الحج في السعودية

أصدرت وزارة الحج السعودية اللائحة التنظيمية للمجلس التنسيقي للمؤسسات والشركات لحجاج الداخل والذي نص على تأسيسه نظام مؤسسات وشركات حجاج الداخل الصادر في 1428 هـ.



وحددت اللائحة المكونة من 38 مادة مهام المجلس في التنسيق مع الوزارة والجهات الرسمية ذات العلاقة وبين الشركات والمؤسسات في كل ما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لحجاج الداخل وتمثيل الشركات والمؤسسات لدى الجهات الحكومية والاستعانة ببيوت الخبرة لإعداد البحوث والدراسات لتطوير الخدمات المقدمة للحجاج وتطوير وتنمية موارد المجلس وتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية للعاملين في خدمة حجاج الداخل، وإنشاء نظام آلي متطور للاتصال بالشركات والمؤسسات كافة يضمن سرعة تمرير المعلومات، وربط ذلك بمركز خدمات الحج والعمرة بالوزارة، والمشاركة في فض النزاعات التي تنشئ ما بين الشركات والمؤسسات واقتراح الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات العاملة في خدمة حجاج الداخل.



وحددت اللائحة مقر المجلس بمكة المكرمة وتشكيل جمعية عمومية تتولى انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي، واعتماد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي للمجلس، وتحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، وتتولى الوزارة في الدورة الأولى للمجلس تعيين أعضاء المجلس البالغ عددهم ثلاثة عشر عضواً، بمن فيهم الرئيس والنائب من أصحاب الشركات والمؤسسات، وفي الدورات الأخرى يتم انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، وتتولى الوزارة تعيين الثلث الآخر ويكون الترشيح لعضوية المجلس من خلال تشكيل قائمة انتخابية تضم عدداً من المرشحين.