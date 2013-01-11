نيسان وتاتا تتفاوضان لإقامة مصانع لهما في المغرب آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

أعربت كل من شركتي "تاتا موتورز" الهندية و"نيسان" اليابانية عن نيتهما الاستثمار في مصانع للسيارات في المغرب، حسبما أعلن عبدالقادر عمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة المغربي.







وقال الوزير في ملتقى نظمته يومية "لوماتان" المقربة من القصر الملكي، إنه "بعد رونو الفرنسية، هناك مصنعان كبيران يدرسان إمكانية إقامة مصانع لهما في المغرب".







وأكد الوزير أن من "بين هذين المصنعين شركة تاتا الهندية"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.







من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الرسمية تصريحاً للوزير قال فيه، إن "المفاوضات مع عدد من الشركات العملاقة مازالت في مراحلها الأولى، في حين قطعت أشواطاً مهمة مع شركات أخرى".







وأضاف الوزير حسب المصدر نفسه أن شركة "نيسان" اليابانية لصناعة السيارات، أعلنت عن نيتها الاستثمار في المغرب، مشيراً إلى أن الوزارة "بصدد وضع الإجراءات لذلك حتى يتم هذا الاستثمار في أقرب الآجال".







وأشار الوزير المغربي إلى أن "أهم ما يميز هذه الشركات التي تعتبر المغرب منصة صناعية واعدة، هو أنها شركات عملاقة تساهم في تحويل تقانة تصنيع السيارات نحو المغرب، مما يعود بالنفع على البلد".







وسبق لشركة رونو الفرنسية أن دشنت بداية شباط/فبراير 2012، مصنعاً لصناعة السيارات في المنطقة الحرة لمدينة طنجة (شمال)، على مشارف أوروبا.







وينتج المصنع حالياً ما بين 150 و170 ألف سيارة سنوياً، على أن يصل الإنتاج نهاية 2013 إلى 300 ألف سيارة سنوياً.







ويتوقع أن يشغل المصنع عند اكتمال قدرته الإنتاجية ستة آلاف عامل، فيما تتوقع رونو أن يصل عدد الوظائف غير المباشرة إلى ثلاثين ألفاً.