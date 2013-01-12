سنابل السعودية تستعد لاقتناص فرص في قطاعي الطاقة والعقار

كشف إبراهيم الرميح، الرئيس التنفيذي لشركة سنابل للاستثمار، الذراع الاستثمارية للحكومة السعودية، عن أن "سنابل" تعكف حالياً على دراسة فرص استثمارية متميزة في السوق المحلية لاقتناصها، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، وصناعة المواد الكيماوية، والتمويل العقاري.وأشار في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن استراتيجية الشركة تأخذ في الاعتبار تنويع الاستثمارات، وأنه في الأساس تم تحديد بعض القطاعات ذات الأفضلية بناء على دراسات متخصصة ومنها قطاعات الصحة، والطاقة التعليم، والصناعة.

وحول الاستثمار الخارجي لـ"سنابل"، أوضح الرميح أن الشركة تستثمر من خلال الصناديق الاستثمارية، والأوراق المالية، وأنه من خلال ذلك تم وضع سياسات ولوائح استثمارية تشمل تنويعاً وتوزيعاً للاستثمارات مستندة إلى النسبة المنخفضة للمخاطر، ويتم من خلالها استثمار الأصول بشكل تدريجي، وذلك لإعطاء الفرصة للمراجعة وإعادة النظر في حالة ظهور بعض المعطيات التي قد تطلب التعديل.



كما لفت الرميح إلى نوع آخر من الاستثمار الأجنبي للشركة، وهو الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة Private Equity الذي يتم عبر الاستعانة باستشاريين متخصصين في هذا المجال وبإشراف فريق عمل من الشركة.



وتتمثل الاستراتيجية في تنويع الاستثمارات جغرافياً واستهداف العوائد من خلال توزيع الاستثمارات على قطاعات مختلفة، ومن خلال الاستثمار في صناديق يديرها مَن يتمتعون بأداء تاريخي يتخطى المؤشرات ضمن القطاع المستهدف.



وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "سنابل" أنه تم توزيع محفظة الشركة لإدارة الأصول الدولية لتكون على مستويين، مستوى أولي يشمل الاستثمار في صناديق العوائد، وصناديق التضخم، وصناديق التحوط، وصناديق مخفضات التذبذب، ومن ثم يتم التوزيع على المستوى الثانوي وبشكل تفصيلي ضمن تلك الفئات لتشمل أكبر عدد من تنوع القطاعات، والصناعات، ومديري الصناديق، والتنوع الجغرافي، ومن ذلك الأسواق الناشئة والسلع، وغيرها.