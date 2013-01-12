14 عائلة سعودية تشغل 30 من مقاعد مجالس شركات البتروكيماويات آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

كشفت دراسة حديثة عن سيطرة 14 عائلة تجارية على 30 في المائة من مقاعد مجالس إدارات شركات قطاع البتروكيماويات في السعودية والبالغة 14 شركة.



واستحوذت العائلات التجارية على 36 مقعداً من أصل 121، وهو عدد مقاعد مجالس إدارات الشركات البتروكيماوية مجتمعة.



وكشفت الدراسة التي أجرتها صحيفة الاقتصادية، وشملت أربعة قطاعات من قطاعات السوق، عن استحواذ عائلتين على 18 في المائة من إجمالي المقاعد المتاحة في قطاع الإسمنت البالغ عددها 103 مقاعد.



وفي قطاع التجزئة استحوذت 14 عائلة على 47 في المائة من مقاعد مجلس إدارات القطاع، أما في قطاع الاتصالات فاستحوذت عائلة واحدة على أربعة مقاعد من إجمالي مقاعد القطاع البالغ عددها 46 مقعداً؛ أي أنها استحوذت على ما نسبته 9 في المائة من إجمالي المقاعد المتاحة توزّعت على مقعديْن لشركة الاتصالات المتنقلة (زين)، ومقعد واحد لكل من شركة عذيب والاتصالات المتكاملة.



ويبلغ عدد أعضاء مجالس الإدارات للقطاعات الأربعة 351 عضوا مقسمة على 42 شركة جاء أعلاها قطاع الصناعات البتروكيماوية بـ 121 عضوا، ثم قطاع الإسمنت بـ 103 أعضاء وقطاع التجزئة بـ 81 عضوا وأخيرا قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بـ 46 عضوا.