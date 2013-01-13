جاغوار تضيف 800 وظيفة جديدة في مصنعها ببريطانيا آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: دبي - إكرام اليعقوب

تعتزم شركة "جاغوار لاند روفر" خلق 800 وظيفة جديدة في مصنع "سوليهال" ببريطانيا، في الوقت الذي تقوم فيه كبرى شركات تصنيع السيارات بوقف الإنتاج وخفض العمالة لديها.



وأوضحت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الخبر مساء اليوم في معرض ديترويت للسيارات. وأشارت الصحيفة إلى أن شركة السيارات المملوكة للهند ومقرها بريطانيا، تعتزم زيادة إنتاجها لتلبية الطلب المتزايد من الصين وأمريكا وروسيا.



وإستُقبل خبر استثمار "جاغوار" في صناعة السيارات بالترحيب بعدما فاجأت هوندا الأسبوع الماضي موظفي تكنولوجيا المعلومات بإعلان خفض الوظائف بمعدل 800 وظيفة في سويندون، عازية ذلك إلى مبيعات الشركة البطيئة.



وتعد "جاغوار لاند روفر" واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات في بريطانيا، بمعدل 24000 موظف. يشار إلى أن الشركة سجلت نمواً في الأرباح بمعدل 1.5 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، بفضل مبيعاتها المزدهرة في الأسواق الخارجية. وذكرت الشركة أنها بصدد إضافة 1000 موظف في مصنع "هالي وود" في ميرسيسايد.