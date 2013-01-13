دبي العالمية تسدد 17 مليار دولار لمصر في 2012 آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: القاهرة - الأناضول

سددت شركة "موانئ دبي العالمية – السخنة"، إحدى شركات مجموعة دبي العالمية، للسلطات المصرية خلال العام الماضي 11.241 مليار جنيه مصري، بما يعادل 1.7 مليار دولار من خلال إداراتها ميناء السخنة البحري "شرق القاهرة".



وقال المتحدث الإعلامي لـ"موانئ دبي العالمية - السخنة"، المهندس أيمن بدوي، في تصريحات صحافية، اليوم الأحد، إن الشركة نجحت بعد أشهر قليلة من بدء التشغيل في جذب ستة خطوط ملاحية عالمية جديدة.



وسددت "موانئ دبي" إلى هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية نحو 24 مليون دولار، ولمصلحة الموانئ والمنائر مليوني دولار، وللجمارك المصرية 3.8 مليار جنيه، وللهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 7.270 مليار جنيه.



واستقبلت شركة موانئ دبي العالمية- السخنة، وزيري النقل والإسكان المصريين في إطار زيارتهما لميناء السخنة "شرق القاهرة" الذي تديره الشركة الإماراتية.



وأكد بدوى حرص الشركة على كسب ثقة العملاء من خلال توفير أفضل الخدمات، مضيفاً أن مصر تملك من المقومات ما يجعلها قبلة للمستثمرين، ويمكنها من بناء اقتصاد قوي.