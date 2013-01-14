رجال أعمال سوريون يشيدون 20 مصنعاً للغزل والنسيج في مصر آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: القاهرة - الأناضول

قال المهندس عمر الضبع منسق لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية المصرية للاستثمار الدولي ومسؤول ملف الاستثمارات السورية بالجمعية اليوم الاثنين "إن عددا من كبار رجال السوريين قرروا إقامة 20 مصنعا فى مصر وإن استثمارات المصنع الواحد تتراوح بين 10 ملايين إلى 700 مليون دولار".



من المخطط إقامة المصانع السورية بمدينة العاشر من رمضان الواقعة على طريق القاهرة - الإسماعيلية على مساحة 500 ألف متر".



وأضاف الضبع في مكالمة هاتفية مع مراسلة وكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الاثنين إنه "تم الانتهاء من إعداد الملف الكامل لدراسات الجدوى الخاصة بإقامة الـ20 مصنعا التي تعمل في قطاع الغزل والنسيج والصباغة والصناعات المرتبطة به، وهي من الصناعات كثيفة العمالة التي من المتوقع أن توفر حوالي 20 ألف فرصة عمل".



وقال للأناضول، "إنه من المقرر عرض دراسة الجدوى المتعلقة بالمشروعات الصناعية الجديدة على وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري للحصول على موافقات بشأنها واستلام الأراضي الخاصة بها تمهيدا للتنفيذ".



وأضاف "أنه من المقرر أن يتم عقد لقاء بين الوزير المصري ورجال الأعمال السوريين خلال أيام قليلة لعرض المشروعات المخطط إقامتها في مصر، مشيرا إلى أن حجم المصانع يختلف من مصنع لآخر، وكذلك حجم استثماراتها وأن تكلفة المصنع الواحد تتراوح بين 10 ملايين دولار إلى 700 مليون دولار".



وأضاف: "إن المستثمرين السوريين الذين يرغبون في إنشاء هذه المصانع هم من أكبر رجال الأعمال في سوريا الذين فروا باستثماراتهم من سوريا لاستمرار العنف والقتل الذي يرتكبه نظام الأسد منذ عامين ومن بينهم محمد جمال ومصطفى البيبوي وعلاء عنبيجي".



وأوضح مسؤول ملف الاستثمارات السورية بالجمعية "أن هذه هي الدفعة الأولى من طلبات رجال الأعمال السوريين الذين تقدموا بطلب لجمعية المصرية للاستثمار الدولي لتسهيل الحصول على الموافقات الرسمية للبدء في ضخ هذه الاستثمارات ، وهناك طلبات كثيرة لنقل المصانع السورية المتوقفة عن العمل في سوريا بسب أحداث التدمير في سوريا".



وتوقع الضبع "أن يتم ضخ استثمارات سورية جديدة في صناعات أخرى لإقامة مصانع في العاشر من رمضان من قبل مستثمرين جدد، مشددا على أن هؤلاء المستثمرين جاهزين للحصول على خطابات الضمان للحصول على الأراضي لإقامة المصانع عليها.



وقال إنه من المقرر عقد لقاء مع الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية لبحث كيفية الحصول على الأراضي التى سيتم إقامة المصانع عليها".



وتوقع الضبع أيضا زيادة عدد المستثمرين السوريين في مصر وكذلك حجم الاستثمارات السورية، مشيرا إلى أن هناك مقترحا لأن تكون هذه المصانع البداية لإقامة مدينة صناعية سورية في مدينة العاشر من رمضان.



ويقدر عدد رجال الأعمال السوريين الذين وصلوا مصر منذ قيام الثورة السورية بنحو 30% من أعداد المستثمرين الذين فروا من سوريا والبالغ عددهم حوالي 50 ألف مستثمر، وأقام هؤلاء مشروعات في مصر على رأسها المطاعم والمقاهي وورش الخياطة.



وتقدر الاستثمارات السورية داخل مصر بما يتراوح بين 400-500 مليون دولار، في حين يقدرها آخرون بأكثر من ذلك.



وقال رجال أعمال سوريون في مصر إن هناك زيادة كبيرة في أعداد المستثمرين السوريين الذين وصلوا القاهرة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ما أكدته البنوك المصرية من حدوث زيادة مضطردة في أموال السوريين بها.