رينو للسيارات تعلن استغناءها عن 7500 وظيفة خلال 3 سنوات آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: باريس - كونا

أعلنت شركة "رينو" الفرنسية للسيارات اليوم عن خططها للاستغناء عن 7500 وظيفة في غضون ثلاث سنوات.



وذكرت الشركة وهي ثاني أكبر منتج للسيارات في فرنسا في بيان أوردته وسائل الاعلام أنها تهدف من خلال هذا القرار الى خفض الإنفاق بمقدار 400 مليون يورو بحلول العام 2016.



وأوضحت أنها ستخفض 5700 وظيفة من خلال عدم تعيين موظفين جدد بدلا من الموظفين الحاليين المحالين للتقاعد فيما سيغطى العدد الباقي من خلال التقاعد المبكر.



وكانت شركة (بيجو-ستروين) الفرنسية للسيارات سرحت في شهر يوليو الماضي ثمانية آلاف عامل وأغلقت مصنع (اولناي) للتجميع لمواجهة الخسائر المتفاقمة في أنشطتها الأساسية لتصنيع السيارات.



وأظهرت بيانات وزارة العمل الفرنسية أواخر ديسمبر الماضي أن عدد العاطلين عن العمل المسجلين في فرنسا ارتفع الى 132ر3 مليون شخص مسجلا أعلى مستوى له منذ العام 1998.(النهاية) ا م م كونا 160906 جمت ينا 13.