مغربي السعودية تؤسس مام فودكو للأغذية في دبي آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

تعتزم شركة "محمد عالي مغربي" استثمار 200 مليون درهم في الإمارات في حلول شاملة ومبتكرة للمستهلكين لتوفر احتياجاتهم المتنامية في قطاع الأغذية، من خلال تأسيسها شركة "مام فودكو" للأغذية والتي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً، لخدمة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب حمزة مغربي أحد مؤسسي الشركة.



ووفقاً لصحيفة "الاتحاد"، أفاد مغربي في تصريحات بدبي أمس أن "مام فودكو" رصدت استثماراً يبلغ 200 مليون درهم لتأسيس عملياتها في ثلاثة أقسام مختلفة، وهي امتيازات المطاعم، وتصنيع الأطعمة والوجبات الجاهزة، وقسم التوزيع لمختلف المنتجات الغذائية، مما يمكنها من تلبية احتياجات أسواق دول مجلس التعاون بشكل مبتكر ومتطور.



وبين أن شركة "مام فودكو"، تسعى إلى تحقيق مكانة عالية في قطاع الأغذية والمشروبات بوضع معايير عالية وتوفير مأكولات ومشروبات تتميز بالجودة العالية والابتكار في آن واحد، لافتا إلى أن "مام" لإدارة المطاعم تأسست لتستفيد من المعرفة العميقة وعلاقات الأعمال الواسعة للمجموعة، ولكي تطرح علامات تجارية جديدة عالمية في دول مجلس التعاون والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وأوضح أنه يجري حالياً إنشاء مصنع بأعلى المواصفات العالمية في دبي على مساحة تزيد على 26 ألف متر مربع، وسيقوم المصنع بإنتاج منتجات غذائية مبتكرة تناسب أذواق المستهلكين في منطقة دول مجلس التعاون والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيقوم بدعم نمو قسم "مام" لإدارة المطاعم.



وأضاف "ستعمل الشركة على تطوير علامتها التجارية الخاصة التي تناسب أذواق المستهلكين في هذه المنطقة وتلبي احتياجاتهم المتنامية،" كما تم تأسيس "مام فودكو" للتوزيع لتتولى عملية توزيع المنتجات من المصنع المجهز بأحدث المعدات وأفضل التقنيات المتطورة.