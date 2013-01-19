ارتفاع أرباح سابك الفصلية 113 لنحو 58 مليار ريال آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" صافي ربح خلال الربع الرابع من 2012، بلغ 5.83 مليار ريال، مقابل 5.24 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع 11.3%.



وجاءت أرباح الشركة أقل من متوسط توقعات الخبراء التي كانت بحدود 6.4 مليار ريال.







وانخفضت أرباح "سابك" مقابل الربع الثالث بنحو 7.6%.



وبلغ إجمالي الربح خلال العام الماضي 54.31 مليار ريال، مقابل 62.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض 12.6%.



كما تراجعت الأرباح التشغيلية خلال 2012، إلى 24.72 مليار ريال، مقابل 29.24 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض 15.5%.



وبلغت ربحية السهم خلال اثني عشر شهراً 8.24 ريال، مقابل 9.75 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.



وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض اسعار بعض المنتجات المباعة بالرغم من زيادة الكميات المباعة والمنتجة وانخفاض الأعباء المالية.