الغرير الإماراتية تعتزم استثمار 600 مليون دولار في مصر آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

تعتزم مجموعة الغرير الإماراتية ضخ نحو 600 مليون دولار في شكل استثمارات جديدة داخل السوق المصرية، لإقامة مشروع استثماري ضخم في محافظة الإسماعيلية شرق القاهرة.



وبحث الشيخ جمال الغرير رئيس مجموعة الغرير الإماراتية مع مسؤولين مصريين خلال اليومين الماضيين إقامة مشروع استثماري لإنتاج وتصنيع السكر وإقامة رصيف أو ميناء على البحيرات المرة للشحن والتفريغ للمواد الخام ومنتجات المشروع، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.



وطلب الغرير من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الموافقة على استصلاح وزراعة 30 ألف فدان بمحصول بنجر السكر، للاستفادة منه في تسويق الإنتاج بالسوق المحلية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وعلاج الفجوة الغذائية منه، والمقدرة بنحو 600 ألف طن سنويا.



ويراهن المستثمرون والمؤسسات المالية في الإمارات على السوق المصرية، حيث أعلن بنك دبي الوطني نهاية العام الماضي عن توقيعه اتفاقية نهائية مع بنك بي إن بي باريبا يقوم بموجبها بنك بي إن بي باريبا ببيع كامل حصته في بنك بي إن بي باريبا مصر البالغة 95.2% لبنك الإمارات دبي الوطني، بشرط الحصول على موافقة البنك المركزي المصري وموافقات السلطات التنظيمية في كل من جمهورية مصر العربية والإمارات، وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة لشراء كامل أسهم البنك نحو نصف مليار دولار.



كما أعلنت مجموعة ماجد الفطيم المتخصصة في قطاع التجزئة أول من أمس أنها ستضخ نحو 10 مليارات جنيه لتوسيع نشاطها في السوق المصرية عبر إقامة والاستحواذ على متاجر.



وتصل حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر نحو 16.5 مليار درهم بما يعادل 26.4 مليار جنيه، موزعة على قطاعات الزراعة والاتصالات والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية.