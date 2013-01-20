طيران الإمارات تطور خدمتها إلى تنزانيا آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: العربية.نت

تعتزم طيران الإمارات، الناقلة الدولية الأسرع نمواً في العالم، زيادة السعة المقعدية المتاحة على رحلتها اليومية إلى دار السلام من خلال استخدام طائرة بوينغ 777-300ER، وذلك اعتباراً من 1 فبراير/شباط 2013.







وسوف تضع طيران الإمارات طائرتها بوينغ 777-300ER بدلاً من إيرباص A340-500 التي تستخدم حالياً على خط دبي - دار السلام، الأمر الذي سيسهم في زيادة السعة المقعدية بنسبة 40%، وهو ما يمثل 1400 مقعد إضافي أسبوعياً.



وقال جون لوك غيرليه، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة إفريقيا: "تعتبر دار السلام واحدة من أهم الأسواق بالنسبة لعملياتنا في شرق إفريقيا، وعليه فإننا نعمل بشكل متواصل على تعزيز خدماتنا وتلبية الطلب العالي للسفر إليها".



وأضاف: "تشهد حركة السفر على هذه الخدمة نمواً متزايداً، حيث نقلت طيران الإمارات خلال العام 2012 أكثر من 148 ألف مسافر من وإلى دار السلام. وسوف توفر طائرة بوينغ 777 للمسافرين خيارات أكبر للسفر إلى وجهات أخرى ضمن شبكة خطوطها العالمية التي تغطي 74 دولة".



وتوفر طائرة بوينغ 777 ما مجموعه 360 مقعداً بتوزيع الدرجات الثلاث: 8 أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً مريحاً في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد في الدرجة السياحية.



وسوف يسهم تشغيل الطائرة الجديدة، بالإضافة إلى نقل المزيد من الركاب، في دعم صادرات وواردات تنزانيا، حيث توفر الطائرة 777-300ER طاقة شحن تصل إلى 46 طناً للرحلة الواحدة في الاتجاهين مقارنة بطائرة أيرباص A340-500 التي توفر 30 طناً، ما يوفر لقطاع التجارة في تنزانيا 115 طناً إضافياً أسبوعياً. وتشمل البضائع المنقولة المواد سريعة العطب، مثل اللحوم والأسماك والزهور، إضافة إلى آلات ومعدات المناجم.



ويستمتع ركاب الطائرة بوينغ 777 في جميع الدرجات بنظام الترفيه الجوي ice الحائز على العديد من الجوائز العالمية والذي يوفر أكثر من 1400 قناة مرئية ومسموعة بما فيها أحدث الأفلام العالمية وأشهر البرامج التلفزيونية وألعاب الفيديو والكتب المسموعة والموسيقى. وسيتمتع الركاب بالإضافة إلى البرامج الترفيهية بوجبات طعام شهية يقدمها لهم مضيفون ودودون ينتمون إلى أكثر من 130 جنسية.



وتشغل طيران الإمارات حالياً أسطولاً مكوناً من 195 طائرة حديثة، وتعتبر أكبر مشغل في العالم لطائرات أيرباص العملاقة A380 وبوينغ 777. وتسير الناقلة رحلاتها حالياً إلى 128 وجهة في 74 دولة حول العالم.



وكانت طيران الإمارات قد بدأت خدمة دار السلام في عام 1997 عبر مطار جوليوس نيريري الدولي، موفرة رحلات ربط إلى أكثر من 117 وجهة في 74 دولة.



وتغادر رحلة طيران الإمارات رقم "إي كيه 725" دبي في تمام الساعة 10:15 صباحاً وتصل إلى دار السلام الساعة 2:55 بعد الظهر. أما رحلة العودة فتقلع من دار السلام الساعة 4:45 عصراً لتصل إلى دبي الساعة 11:20 ليلاً.