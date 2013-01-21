أوراسكوم تسعى لتسوية ضريبية بملياري جنيه مع حكومة مصر آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: العربية.نت

أكدت مصادر قريبة الصلة بشركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة"، في تصريحات لـ"العربية"، أن المفاوضات مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، سوف تستأنف يوم الأحد المقبل لتسوية النزاع حول قيمة الضرائب عن صفقة بيع الشركة قطاع الإسمنت عام 2007 إلى شركة "لافارج" الفرنسية عبر البورصة. وكان اجتماع قد عقد أمس واستمر قرابة 7 ساعات دون التوصل إلى نتيجة.



المفاوضات تدور حول عرض من الشركة بسداد ملياري جنيه، إلا أن الوزارة تسعى للاتفاق مع الشركة على مبلغ أكبر يصل تقريباً إلى 4 مليارات جنيه.



ويدور الخلاف حول ما اعتبرته "المالية" تهرباً ضريبياً عندما باعت "أوراسكوم للإنشاء قطاع الإسمنت التابع لها عبر شركة "أوراسكوم بيلدنج ماتريالز" التي تم قيدها بالبورصة قبل الصفقة بعدة أشهر وتم شطبها بعد تنفيذها، وقدرت الوزارة الضرائب المستحقة للدولة بـ14 مليار جنيه".