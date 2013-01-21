السعودية إلغاء ترخيص المتكاملة إذا لم تسدد مليار ريال آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: العربية.نت

وجهت "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات"، برقية للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، تتضمن صدور أمر سامٍ يوجه الهيئة باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص لـ"المتكاملة" في حال عدم سداد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي البالغ 1.01 مليار ريال، وتقديمها خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريال، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لها لتنتهي المهلة في يوم الاثنين 4 فبراير/شباط 2013.



كما شملت الشروط تنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة، وذلك خلال المدة التي تحددها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك تسديد المساهمين المؤسسين سندات لأمر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها.



وأكدت "المتكاملة" التي لم تبدأ نشاطها التجاري بعد، في بيان منشور على الموقع الإلكتروني لـ"تداول"، تعاونها بتنفيذ جميع المطلوب منها في الأمور الواردة أعلاه، بما فيها التزامها بسداد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي البالغة قيمته 1.01 مليار ريال.



وقالت الشركة في بيانها إنها تحتفظ بحقها في المطالبة بالوفاء بالضمانات البنكية غير المشروطة وغير القابلة للإلغاء الصادرة من "مصرف الراجحي" لصالح "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات".







يشار إلى أن المساهمين المؤسسين تعهدوا بإقراض الشركة مبلغ 2.8 مليار ريال كقرض يستحق على أربعة أقساط سنوية تبدأ من يونيو 2011، وذلك لتلبية نفقات الشركة.