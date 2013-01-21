سنتامين تضاعف إنتاج مصنعها للذهب بمصر في 2015 آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: القاهرة - الأناضول

قالت شركة "سنتامين" الأسترالية المالكة لحق امتياز منجم السكرى لإنتاج الذهب في مصر إنها سوف ترفع إنتاج مصنعها بحلول يوليو المقبل إلى 325 ألف أوقية مقابل 250 ألف أوقية حاليا، وذلك مع بدء العمل بالمرحلة الرابعة للمصنع.



وقال الكيمائي محمد الحديدي مسؤول مصنع السكري في تصريحات صحافية على هامش جولة تفقدية للمصنع قام بها عدد من الصحافيين المصريين أمس الأحد إنه بافتتاح المرحلة الرابعة لمصنع السكرى فإن كمية طحن الصخور التى يستوعبه المصنع ستصل إلى 10 ملايين طن في السنة مقابل 5 ملايين طن حاليا.



وأضاف أنه بحلول 2015 ستصل الكمية المنتجة بمنجم السكري إلى 500 ألف أوقية ذهب.



وتقدر تكلفة إنتاج أوقية الذهب بمصنع السكري بـ700 دولار غير متضمنة دعم الطاقة.



وكانت هيئة البترول المصرية قد ألزمت الشركة المحتكرة لمنجم السكري بدفع مشتريات السولار طبقا للسعر الحر وطالبتها بمستحقات مـتأخرة تقدر بـ403 ملايين جنيه وهو ما تعترض عليه الشركة..



يذكر أن مصر وقعت اتفاقية مع شركة "سنتامين مصر"، وهي شركة أسترالية، للتنقيب عن الذهب بمنجم السكري، وهو منجم ذهب ضخم يقع بمحافظة البحر الأحمر، ومرشح لأن يحتل مرتبة بين أكبر 10 مناجم ذهب في العالم.



من جانيه قال يوسف الراجحي، العضو المنتدب لشركة السكري والتي تساهم فيها شركة سنتامين الأسترالية إن رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع سوف ينعكس على العائدات التي تحصل عليها الحكومة المصرية بدءا من يونيه الجاري.



وبناء على أسعار الذهب الحالية، فإن الإيراد السنوي لمصر سوف يزيد سريعاً إلى حوالي 150-200 مليون دولار في العام، حيث تحصل مصر على حوالي 4 مليارات دولار أرباح و450 مليون دولار إتاوة على مدار 20 سنة حسب بيان سابق لشركة سنتامين.



وقال الراجحي إنه يتوقع استمرار صادرات الذهب بانتظام رغم الصعوبات التي واجهتها الشركة في الفترة الماضية.



وأعلنت سنتامين الشهر الماضي إنتاج 85 ألفا و543 أوقية (أونصة) في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام بزيادة 40 % على أساس فصلي وليبلغ إنتاجها للعام بأكمله 262 ألفاً و958 أوقية متجاوزا المستوى المستهدف البالغ 250 ألف أوقية.



وتقدر احتياطي المنجم بـ15.5 مليون أوقية ذهب وهو ما يجعله واحدا من أكبر مناجم الذهب في العالم.