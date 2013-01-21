323 نسبة تغطية اكتتاب شركة أسمنت المنطقة الشمالية آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: العربية.نت

كشفت شركة العربي الوطني للاستثمار، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد تغطية اكتتاب شركة أسمنت المنطقة الشمالية، أن نسبة التغطية النهائية للاكتتاب الذي انتهى يوم الاثنين 2/3/1434هـ الموافق 14/1/2013، قد بلغت 323%، حيث بلغ إجمالي متحصلات الاكتتاب 2.907 مليون ريال، فيما بلغ عدد المكتتبين 3,802,006 مكتتب، واكتتب حوالي 87% من المكتتبين عبر القنوات الإلكترونية، بينما اكتتب 13% منهم عن طريق فروع الجهات المستلمة.



وأوضح بسام المبارك، نائب مدير عام لدى شركة العربي الوطني للاستثمار، أنه تم استلام كافة الطلبات من الجهات المستلمة، والانتهاء من كافة عمليات التسوية والتدقيق، وأشار إلى أن التخصيص ورد الفائض سيكون اليوم 09/03/1434هـ الموافق 21/01/2013، حيث سيتم تخصيص 23 سهماً للشخص الواحد ويزيد على حسب عدد المكتتبين في طلب الاكتتاب.



وعبر المبارك عن سعادته بالإقبال الكبير الذي شهده الاكتتاب في أسهم أسمنت المنطقة الشمالية، مؤكداً أن نجاح هذا الاكتتاب يعكس ثقة المساهمين بالشركة وبمستقبل سوق صناعة الأسمنت في المملكة، معرباً عن شكره لكافة المكتتبين والمستثمرين في أسهم الشركة، وإسهامهم في نجاح الاكتتاب، وإلى القائمين على شركة أسمنت المنطقة الشمالية لثقتهم بشركة العربي الوطني للاستثمار.



وأشاد المبارك بالدعم والمساندة التي حظيت بها عملية الاكتتاب من قبل الجهات الرسمية، ممثلة بهيئة السوق المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية. كما أشاد بالتعاون البنّاء الذي لمسه من شركة السوق المالية السعودية (تداول)، والمستشار المالي الآخر شركة إثراء المالية، وجميع الجهات المستلمة، وهي شركة الراجحي المصرفية ومجموعة سامبا المالية والبنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك السعودي الفرنسي وبنك الجزيرة وبنك الرياض والبنك الأهلي التجاري والبنك العربي الوطني.







من جهته، أعرب الشيخ سليمان بن سليم الحربي، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن سعادته بهذا النجاح الكبير والمهم الذي تحقق في ظل اهتمام حكومتنا الرشيدة بالمواطن السعودي وإعطاء الأولوية لخدمة مصالحه وتحقيق تطلعاته في كافة المجالات، مشيراً إلى طرح 50% من أسهم شركة أسمنت المنطقة الشمالية بالقيمة الاسمية، بينما الشركة قائمة وتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مؤكداً أن هذه التغطية الكبيرة تعكس بلا شك جاذبية الاستثمار في الشركة، الأمر الذي سيعزز بمشيئة الله من مسيرة الشركة التنموية والتوسعية لخدمة الاقتصاد الوطني ومشروعات البنية التحية وقطاعات الإنشاء والتشييد فيه.



وشدد الحربي على أن الشركة تنطلق نحو مستقبل مشرق برؤية واضحة وأفق واسع متسلحة بحركة تنمية مستدامة تسري في كافة أنحاء المملكة بفضل السياسة الحكيمة والرشيدة التي تتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز "حفظه الله"، مشيداً بالدعم والمساندة التي حظيت بها عملية الاكتتاب من قبل الجهات الرسمية ممثلة بهيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك بتعاون البنوك المستلمة، كما شكر فريق العمل في كل من شركة العربي الوطني للاستثمار وشركة إثراء المالية اللتين تتمتعان بالكفاءة والخبرة الواسعة في تقديم الاستشارات المالية وإدارة الاكتتابات.