7071 مليون ريال صافي أرباح المملكة القابضة في 2012 آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: الرياض - واس

حققت شركة المملكة القابضة صافي أرباح لعام 2012 بلغت 707.1 مليون ريال، مقابل 639.6 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 10.6 %، وقد بلغ صافي الربح خلال الربع الرابع 209.6 مليون ريال، مقابل 187.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 11.6%. ومقابل صافي ربح 217.8 مليون ريال للربع السابق، وذلك بانخفاض قدره 3.8%.



في حين بلغ إجمالي الربح خلال الربع الرابع 346.8 مليون ريال، مقابل 251.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 37.9%.



وقد بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الرابع 290.6 مليون ريال، مقابل 285 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 2%.



ووصلت ربحية السهم خلال 12 شهراًإلى 0.19 ريال، مقابل 0.17 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، مع ملاحظة أنه تم احتساب ربحية السهم للفترتين على عدد الأسهم المصدرة الحالية البالغة 3.706 مليون سهم.



وبلغ إجمالي الربح خلال 12 شهراً 1.145 مليون ريال، مقابل 1.133 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 1.1%.



في حين بلغ الربح التشغيلي خلال 12 شهراً 1.117.4 مليون ريال، مقابل 1.087.1 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع قدره 2.8%.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، يعود إلى ارتفاع أرباح الشركة من دخل الاستثمارات العقارية وانخفاض أعباء الديون على الرغم من انخفاض أداء الشركات الزميلة.



ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع أرباح الشركة من دخل الاستثمارات العقارية ومكاسب من بيع الفنادق وارتفاع توزيعات الأرباح وكذلك انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.



في حين يعود سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي إلى انخفاض توزيعات الأرباح وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية على الرغم من زيادات متفاوتة في الإيرادات.